Cómo solicitar el nuevo cheque bebé de 100 euros al mes por hijo de 0 a 3 tres años

El cheque de 100 euros al mes por cada hijo de hasta tres años llega a todas las familias en España, con independencia de sus recursos económicos. Y es que, hasta ahora, la ayuda para la crianza, solo se cobraba en el caso de que fuera mujer y estuviera trabajando por cuenta propia o ajena, además de cotizar en la Seguridad Social o en una Mutualidad. Sin embargo, a partir de ahora cambian las tornas.

La recién aprobada Ley de Familias, anunciada ayer martes tras el Consejo de Ministros e impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado a día de hoy por Ione Belarra, cambia las condiciones para acceder a esta nueva ayuda impulsada desde el Gobierno de España. Otro punto a tener en cuenta es que no solo podrán ser beneficiarias las mujeres, sino también los progenitores del mismo sexo, así como el padre o tutor en caso de fallecimiento de la madre.

Podrán acceder aquellas familias que estén percibiendo la prestación contributiva o no, así como el subsidio por desempleado. Además, se verán beneficiadas de esta prestación las mujeres que coticen 30 días a partir del parto, aunque previamente no cumplieran los requisitos. Según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, esta medida va a beneficiar a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres, con lo cual, prácticamente, estamos llegando al objetivo último de universalización de esta renta". A todo ello se le añade, las personas que trabajan a tiempo parcial o temporal cobrarán la deducción reembolsable del IRPF completa y no en proporción.

Cómo solicitar la ayuda de 100 euros al mes para la crianza

La deducción de la cuota diferencial, que se puede aplicar desde 2025, se puede realizar a través de estas vías:

De forma telemática: desde la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, será necesario contar con el Número de Identificación Fiscal (NIF), el DNI electrónico o un navegador con certificado electrónico instalado.

desde la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, será necesario contar con el Número de Identificación Fiscal (NIF), el DNI electrónico o un navegador con certificado electrónico instalado. Por teléfono: a través del Centro de Atención Telefónica de la Agencia Tributaria, llamando al número de teléfono gratuito 901 200 347. Para ello, se necesitará información relativa al NIF, número de cuenta bancaria, número de afiliación a la Seguridad Social o Mutualidad y el importe correspondiente a la base liquidable general de la declaración del IRPF, al igual que los datos del registro civil que se muestran en el libro de familia.

a través del Centro de Atención Telefónica de la Agencia Tributaria, llamando al número de teléfono gratuito 901 200 347. Para ello, se necesitará información relativa al NIF, número de cuenta bancaria, número de afiliación a la Seguridad Social o Mutualidad y el importe correspondiente a la base liquidable general de la declaración del IRPF, al igual que los datos del registro civil que se muestran en el libro de familia. De forma presencial: el interesado o interesada tendrá que acercarse a cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria con el modelo 140 cumplimentados. También podrá enviarse vía correo postal a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nuevo permiso retribuido de 5 días por cuidado de familiares

La norma del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluye un permiso retribuido de cinco días para el cuidado de familiares de hasta segundo grado o convivientes. Así, por poner un ejemplo, el trabajador o trabajadora podrá utilizar este permiso retribuido en caso de que uno de sus allegados tenga un accidente o sufra de una enfermedad grave, esté hospitalizado o sea necesario una intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo. Además, equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios. También extiende los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos.

Permiso parental de ocho semanas sin retribuir



Se aplicará de forma progresiva y para este año comenzará con seis semanas aunque se espera que pueda llegar a completarse las ocho semanas en 2024. El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, es que, por ejemplo, los padres puedan ocuparse de los menores en periodos no lectivos o durante la adaptación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Se podrá disfrutar de forma continua o discontinua.