Cómo solicitar el subsidio de 480 euros si has trabajado al menos tres meses

Este nuevo año de 2023 viene cargado de novedades para los subsidios gestionados por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), sobre todo, en lo que se refiere a las nuevas cuantías, correspondientes al mes de enero, pero que se harán efectivas en las cuentas bancarias a partir de febrero. Para ser más exactos, esta prestación pasa de los 463,21 euros para 2022, a los ahora 480 euros mensuales, lo que supone casi 20 euros más por cada mes hasta finales de año, cuando se vuelva a revisar el IPREM, cifrado en 600 euros en la actualidad.

Esta alza tiene como objetivo combatir la elevada tasa de inflación, especialmente a causa de la invasión rusa en Ucrania, lo que se hace especialmente evidente a la hora de hacer la compra, llenar el depósito de gasoil o pagar la factura de la luz. Ahora bien, lo que muchos beneficiarios no saben es que pueden acceder al subsidio por desempleo si han trabajado al menos tres meses y tienen cargas familiares. Ahora bien, en el caso de pérdida de trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en el último contrato. En el caso de que no tengan hijos a su cargo, se deberá haber cotizado al menos seis meses en el Régimen General de la Seguridad Social, y no llegar a los 360 días.

Justo en este sentido, cabe recordar que sí se ha cotizado un año, el interesado tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo durante al menos cuatro meses, cuyas cuantías mínimas y máximas también aumentan este año. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en caso de que el beneficiario sea mayor de 52 años, tendrá derecho a percibir el subsidio por desempleo para personas trabajadoras mayores de 52 años.

El subsidio de 480 euros con hasta 21 meses de duración

En cuanto a la duración, dependerá del número de meses cotizados o de si tiene responsabilidades familiares o no. En el caso de que las tenga, durará 3, 4 o 5 meses, respectivamente. No obstante, el subsidio durará 21 meses si se ha cotizado 6 meses o más. En este caso, el derecho se reconocerá por seis meses, aunque se puede prorrogar por periodos de seis meses hasta su duración final.

Cuándo tramitar la prestación si he trabajado menos de un año

El SEPE aclara, a través de su página web, que el derecho al subsidio nacerá el día siguiente de la situación legal de desempleo. Por lo tanto, los solicitantes deberá presentar la solicitud en el plazo de 15 días hábiles, que empieza a contar desde el día siguiente a la situación legal de desempleo. Eso sí, hay que tener en cuenta los requisitos generales.

En primer lugar, habrá que estar desempleado o desempleada y en situación legal de desempleo. Además, habrá que estar inscrito o inscrita como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de actividad. Por otro lado, no se debe percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ahora de 1.000 euros brutos al mes, repartidos en 14 pagas, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Asimismo, se tendrán en cuenta las rentas íntegras o brutas. El rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, es el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos que hayan sido necesarios para conseguir estos ingresos. Las ganancias patrimoniales son el resultado de la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.