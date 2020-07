Voy a jubilarme y quiero traspasar mi local, ¿cómo lo hago de forma legal?

Soy arrendatario de un local de negocio en el que tengo un negocio de venta de instrumentos musicales. Mi contrato es del año 2.005 y me ha surgido la oportunidad de traspasarlo y me gustaría jubilarme. En el contrato no se dice nada respecto de la posibilidad del traspaso. ¿Puedo hacerlo legalmente?