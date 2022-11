Las mejores ofertas de fibra y móvil: qué compañías tienen los mejores precios

El hecho de convivir continuamente conectados a Internet, bien sea en casa o con el móvil, es algo evidente. Muchas de las obligaciones o de las tareas que llevamos a cabo a lo largo del día dependen de esta conexión, por ello hay que encontrar la oferta que nos resulte más asequible. Actualmente, existen tantos operadores diferentes para contratar fibra y móvil que saber cuál es la más económica puede convertirse en una actividad tediosa. Pero no importa, es posible encontrar la oferta más adecuada para tu bolsillo y que sea capaz de cubrir todas tus necesidades.

Ofertas de fibra y móvil en función del precio y cobertura

Dentro de las ofertas de fibra y móvil nos vamos a centrar en cuatro compañías, en concreto, que tengan 300 MB o más en la fibra. Ya que es la velocidad que más se demanda en los hogares españoles y, en distintos paquetes de datos para las líneas móviles, debido a que eso depende del consumo del individuo.

Movistar ilimitado: Fibra + 2 líneas desde 49,90 euros

Esta promoción es válida tanto para nuevos clientes como para los usuarios habituales de la compañía. Ofrece la contratación de 2 líneas móviles: la primera con datos y llamadas ilimitadas y la segunda las llamadas son a 0 céntimos el minuto y 5 Gb. Esta promoción no conlleva ningún tipo de permanencia y además incluye de manera gratuita el decodificador con TDT de Movistar, con los canales #0 y #Vamos de Movistar. Hay que tener en cuenta que esto es una promoción de la que te podrás beneficiar de un 25% de descuento durante 6 meses, después sin la promoción esta tarifa tiene un precio de 69,90 euros.

Vodafone: Fibra y gigas ilimitados desde 46 euros

Vodafone presenta una gran novedad y es que sus líneas móviles cuentan con cobertura 5G para aportar al usuario la máxima velocidad para navegar por internet. Del mismo modo, puedes contratar líneas de móvil adicionales cuando lo desees. Si te surge alguna duda, siempre puedes llamar a los teléfonos de atención al cliente, como el teléfono gratuito de información de Vodafone, para poder realizar todas tus consultas e incluso proceder a contratar sus servicios.

MásMóvil: Fibra y 30 GB móviles desde 39,90 euros

MásMóvil cuenta con una buena cobertura y te brinda la oportunidad de realizar llamadas ilimitadas a fijos desde tu móvil y con 60 minutos a móviles. La única desventaja que tiene es que MásMóvil no ofrece el servicio de acumular ni compartir megas de tu tarifa. No obstante, puedes contratar hasta 4 líneas adicionales de móvil cuando lo desees.

Lowi: Fibra y 10 GB de datos móviles desde 39,90 euros

Lowi es la compañía low cost de Vodafone, la cual ofrece algunas de las ofertas de fibra y móvil más baratas. Esto no quiere decir que su cobertura o servicio sean peores, al contrario, tan solo son más económicas. Lowi te permite la posibilidad de acumular los gigas que no gastes en un mes y así guardarlos para que puedas utilizarlos al mes siguiente, además de poder compartir megas con cualquier otro cliente de la compañía. Si es cierto que si te surge la necesidad de contar con una línea fija en casa, Lowi no cuenta con tarifas de línea de fijo, pero esto tampoco supone un problema, ya que puedes llamar gratis desde tu móvil tanto a fijos como a otros móviles.

¿Cómo saber cuál es la mejor tarifa de fibra y móvil para mí?

En primer lugar, calcula aproximadamente tu consumo de datos móviles, para poder contratar una tarifa que te aporte todos los gigas que necesites, pero sin contratar más de lo que requieres. En segundo, valora cuánta potencia de fibra precisas en casa, normalmente una tarifa del 300 MB para una casa en la que convivan 4 o 5 personas suele ser suficiente para que todos disfruten de una buena conexión. Sin embargo, si trabajas en casa, estudias de forma online o requieres de una alta conexión, como le ocurre a los gamers y los streamers, es recomendable una tarifa de 600 MB o incluso 1 GB. Si vas a cambiar de compañía, pero quieres conservar tu número de teléfono, ya que es muy incómodo modificar nuestro número de teléfono a estas alturas, no te olvides de realizar una portabilidad tanto de fibra como de móvil.