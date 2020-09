Compensación entre cuentas bancarias, ¿cuándo es posible y con qué límites?

El dinero que los clientes tienen en un banco les sigue perteneciendo y la entidad debe contar con su autorización, o al menos realizar una comunicación, para realizar diferentes operaciones. No obstante, el contrato siempre incluye cláusulas a las que hay que prestar atención por los poderes que otorga a la entidad, por ejemplo la cláusula de compensación.

La compensación de cuentas bancarias implica que un banco utilice el saldo de una cuenta para cubrir las deudas de otra siempre que la cuenta esté al descubierto y que el deudor sea también titular de la cuenta de la que se van a obtener los recursos.

En ese sentido, si un deudor cuenta con esta cláusula, es importante diferenciar entre el papel del titular y de un autorizado. Si el deudor es autorizado de la cuenta con la que se va a compensar la deuda, el banco no puede realizar esa operación. Lo mismo ocurre a la inversa.

El Banco de España especifica sobre esta cuestión que uno de los principios de buenas prácticas que debe cumplirse es el de la transparencia y claridad informativa. Es decir, la entidad debe comunicar al cliente no solo la situación de sus cuentas, sino también "las facultades que sobre ellas tiene la entidad, de lo que se deriva la necesidad de que los contratos bancarios deban incorporar una cláusula que informe a los clientes".

Cuando la deuda corresponde a varios titulares la entidad podrá aplicar esta compensación a todos ellos. No obstante, si la deuda solo corresponde a uno de los titulares de una cuenta, no se podrá aplicar la compensación, a no ser que el resto de titulares "se hubieran comprometido todos ellos a responder solidariamente o a autorizar la compensación de las deudas de cualquiera de ellos entre los activos de los demás".

En caso de que se considera que la compensación no se ha realizado de forma correcta, de acuerdo a los requisitos anteriores, los clientes tienen derecho a reclamar al Banco de España.