Robo a los datos de los estudiantes de la Universidad Complutense: así es el email que han recibido y qué deben hacer

La Universidad Complutense de Madrid ha sufrido un 'hackeo' que ha expuesto los datos de diversos estudiantes y exestudiantes que se hayan registrado en prácticas universitarias durante su paso por el centro docente. En un contexto donde la protección de datos se le atribuye una vital importancia, este anuncio ha causado alarma en miles de personas que recibieron el email desde el Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad de la propia universidad notificando de lo sucedido.

Qué datos de los estudiantes se han filtrado

"Mediante la siguiente comunicación queremos poner en tu conocimiento que se ha sufrido un ataque informático en las aplicaciones que gestionan nuestras prácticas en empresa". Así iniciaba el correo que recibieron los estudiantes y exestudiantes de la universidad. En el mismo se advertía que los datos como nombre, dirección postal, fecha de nacimiento, titulación realizada, correo electrónico y el DNI o pasaporte pueden haberse filtrado. Aún así, aseguran que no todos los datos han sido afectados y que, de igual manera, los datos que sí se han filtrado no lo han hecho al completo. Sin embargo, no pueden confirmar quiénes han sido las víctimas exactas.

Qué ha hecho la UCM

Por su parte, la UCM ha interpuesto una denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía y ha dado cuenta a la Agencia de Protección de Datos. Además, han preparado una web para los afectados de cara a futuras notificaciones que puedan generarse sobre este tema. La línea final de la web urge por paciencia, "para que la policía y el resto de autoridades haga su trabajo, como hacemos nosotros."

Recomendaciones para los estudiantes y disculpas

Aunque no haya evidencia de que se hayan filtrado contraseñas, desde el Vicerrectorado de la universidad aconsejan la modificación de estas mismas. Por responsabilidad y considerando la normativa vigente, se vieron obligados a advertir de la situación. Junto con esto, han recordado el consejo de no repetir la misma contraseña en distintos sitios. También, la de no utilizar datos personales en ellas.

Aún no se sabe hasta qué punto ha afectado la filtración y aprovecharon para disculparse por la situación actual, constatando que "un nutrido grupo de gente, perteneciente a muchas y diversas disciplinas, trabaja diariamente en la Universidad Complutense procurando que cosas como estas no sucedan." De la misma forma, admiten que los esfuerzos no han sido suficientes y que por esto mismo, se ha procedido a revisar múltiples veces los procedimientos.