Comprar una casa: qué ha cambiado en las hipotecas tras la crisis de la Covid-19

PREGUNTA Teníamos vista una casa para comprar, pendientes ya de concertar la hipoteca. Con la crisis del covid, ¿ha cambiado algo en tema hipotecas, hay mejores condiciones o peores, lo hacemos ya?

Hablando con clientes profesionales del sector inmobiliario hemos podido detectar que hubo una cierta paralización inicial, derivada básicamente de las primeras limitaciones de movilidad. Por lo que parece, se ha firmado ya la mayoría de las operaciones que estaban en marcha cuando se inició la alarma y, en cuanto a las nuevas, no hay duda de que las solicitudes han disminuido, porque lo que no ha podido hacerse ha sido visitar viviendas con inmobiliarias, tasarlas, mantener reuniones presenciales, etc.

Si a ello le unimos los problemas laborales por los que muchos compradores están pasando, incluidos quienes tenían a su vez casas a la venta (algunos de los cuales las han retirado de la oferta), no es difícil ver la causa de un cierto parón o diferimiento de la decisión de comprar casa.

En la actual tesitura, puede que los bancos sean más cuidadosos a la hora de decidir a quién prestan dinero, especialmente si el cliente pertenece a uno de los sectores más afectados por esta crisis. Por otro lado, es factible pensar que se pueda abaratar el crédito si el objetivo es relanzar la economía. En definitiva, lo más sensato parece hacer depender el momento de compra de la situación económica familiar y ponderar optar por un variable si se prevén aún mejores tipos… estaremos atentos a los analistas económicos

