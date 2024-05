Trucos para ahorrar dinero en Shein: los mejores días para comprar más barato

¿Piensas hacer una compra online pronto? no te pierdas estos trucos para ahorrar en Shein y llevarte descuentos

La plataforma de compras online china Shein es conocida por ofrecer un extenso catálogo con artículos de todo tipo a precios muy reducidos. Cada vez más gente se suma como usuarios de Shein, pero no todos saben los trucos para ahorrar y conseguir los mejores descuentos posibles e incluso productos gratis, y es que dependiendo del día concreto que hagas la compra, los descuentos variarán.

Los mejores días para tener en cuenta a la hora de comprar son los miércoles y los domingos. Es recomendable esperarse hasta el miércoles para ver qué nuevas ofertas nos pueden beneficiar porte este día la plataforma suele lanzar ofertas. Otro truco no tan conocido es que los domingos suele haber envío gratis, por lo que puedes comprar un artículo sin tener que esperar a llenar la cesta para ahorrarte el envío.

Formas de conseguir descuentos en Shein

La forma más barata de conseguir disminuir el importe de los productos es por medio de los descuentos promocionales que ofrece la aplicación. Shein intenta cautivar a los consumidores ofreciéndole descuentos incomparables. Al abrir la página, aparecen anuncios 'pop up' contándote los descuentos que posees y cuándo caducan. Mientras más artículos añadas al carrito de compra, mayor descuento se aplica, llegando incluso a un 25% de descuento con un mínimo de compra de 9 euros.

Programas de fidelidad, puntos y concursos

Con el programa de fidelidad que ofrece la tienda, al ingresar diariamente en la cuenta y registrarnos, recibimos puntos que se canjean por euros automáticamente y podemos acumularlos o usarlos en compras, pero cuidado, porque con el tiempo caducan al igual que los descuentos. Además, si has hecho con anterioridad una compra en Shein, una reseña con comentarios aumenta los puntos y tarda relativamente poco tiempo. Existen también concursos en los que te puedes llevar hasta 400 puntos.

Consejos para hacer el carrito de compra

Si dejamos los productos en el carrito de la compra a medida que los vamos viendo, Shein ve que estamos interesados por lo que acaba bajando el precio de alguno para que nos lo llevemos con seguridad. Y aunque te pueda preocupar el hecho de que se agote, realmente no es una posibilidad puesto que Shein te notifica si quedan pocas existencias de tu producto seleccionado del carrito, y es poco probable que se agote debido al alto número de existencias.

En el apartado de Centro de Prueba Gratuita se ofrece la oportunidad de recibir productos sin ningún costo bajo el pretexto de probarlo. Existe una lista para elegir el producto que prefieras, y aunque hay mucha demanda y es difícil conseguirlo, Shein muestra cuántas personas estás interesadas para que puedas considerarlo a la hora de elegir. Entonces, si haces una reseña completa con foto, te puedes quedar el producto, por lo que acaba saliendo gratis.