La compra de viviendas cierra el mejor julio en 15 años y elude la incertidumbre

Ni la inflación al alza (en julio tocó su techo hasta la fecha en el 10,8%) ni la crisis energética y la coyuntura incierta que ambas han generado. La compraventa de viviendas resiste el embate y logra su mejor julio en quince años con un alza interanual de las operaciones del 8% hasta las 53.720 operaciones. Desde 2007 el séptimo mes del año no registraba un nivel de actividad así, tal y como han confirmado este miércoles los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio, la compraventa de viviendas encadena 17 meses consecutivos de tasas positivas. No obstante, el crecimiento de las operaciones se ha moderado en casi once puntos respecto al repunte interanual de junio, cuando aumentaron un 18,8%. Julio marcó el inicio del giro en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), con la primera subida de los tipos de interés oficiales en más de once años. La entidad los situó en el 0,5% (sería solo su primer movimiento de este tipo, puesto que en septiembre los ha vuelto a elevar en 0,75 puntos hasta el 1,25%, su nivel más alto desde 2011).

El mayor dinamismo siguió observándose en los inmuebles de segunda mano. De hecho, el crecimiento interanual de las compraventas de viviendas en julio fue consecuencia exclusivamente de las operaciones sobre viviendas usadas, que se incrementaron un 10,4%, hasta las 44.691. Por el contrario, la compraventa de pisos nuevos retrocedió un 2,5% en comparación con julio del año pasado, hasta sumar 9.029 transacciones.

Precisamente, la patronal cementera publicó el martes que el consumo de cemento en España encadena cuatro meses consecutivos de caídas tras las registradas en julio y agosto, lo que prácticamente acaba con todo el alza que acumulaba en el año -ese avance apenas queda ya en el 0,2%-. Este dato se toma como un indicador de enfriamiento de la actividad en el sector.

El mayor descenso mensual en julio de los últimos cinco años

El 92,1% de las viviendas transmitidas por compraventa en el séptimo mes del año fueron viviendas libres y el 7,9%, protegidas. La compraventa de viviendas libres subió un 8,3% interanual en julio, hasta las 49.484 operaciones, mientras que la de protegidas avanzó un 5%, sumando en total 4.236 operaciones.

En términos mensuales (julio sobre junio), la compraventa de viviendas disminuyó un 7,4%, su mayor descenso en un mes de julio de los últimos cinco años. En los siete primeros meses del año, la compraventa de viviendas ha aumentado un 20,8%, con avances del 23,7% en el caso de las viviendas de segunda mano y del 9,1% en las viviendas nuevas.