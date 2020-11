Cómo comprar casas prefabricadas baratas: ley, impuestos y requisitos

Las previsiones del sector inmobiliario indican que los próximos meses pueden ser buenos para la compra. Con un euribor que consiguió su mínimo histórico en el mes octubre (-0,466%), son muchas las personas que se plantean invertir en vivienda y no estarían equivocados porque los analistas de Moody's prevén que el precio en la vivienda caerá en un 5 % en el próximo año.

Con este panorama es más sencillo encontrar mejores condiciones en las hipotecas. Sin embargo, pese a la bajada de los precios, todavía se torna harto complicado dar con una vivienda familiar en España por menos de 100.000 euros. Es por eso que una de las opciones puede ser la compra de una casa prefabricadas, que ofrecen más metros cuadrados a menor precio, un proceso de instalación sencillo y una ubicación al gusto.

Cada vez son más las empresas que ofrecen este tipo de vivienda en España. Así, es preferible tener en cuenta aspectos como la ley que las regula, los impuestos a pagar y los requisitos para acceder a ellas antes de realizar la compra.

Requisitos comunes

Lo primero que hay que tener en cuenta es si la vivienda prefabricada es considerada como un bien mueble o inmueble. En este sentido, si la casa se instala con anclaje de obra y poseen tomas de luz, abastecimiento de agua pública serán considerados como bienes inmuebles, al igual que las casas tradicionales.

Así, su construcción está sometida plenamente a la legalidad urbanística. Eso quiere decir que necesitará de una licencia para su construcción y ubicación, así como cumplir con todos los requisitos de la LOE (Ley de Ordenación de Edificios) y el CTE (Código Técnico de Edificación), según apunta el portal 'Casas Prefabricadas Mobi'. Por tanto, se necesitarán los permisos y licencias de una casa normal, incluyendo el de obras. Además, no podemos olvidar que solo podrá ubicarse solo suelo urbanizable.

Por otra parte, en el caso de que la casa sea prefabricada, pero no esté anclada al suelo y posea sus propios medios para abastecerse de luz, agua, etc. se considerará un bien mueble, con lo que quedará exenta de algunos requisitos expuestos anteriormente. Según el portal de casas prefabricadas, a efectos legales la vivienda será similar a un coche y, por tanto, se necesitan ciertas licencias, como la de la ubicación de la casa móvil, pero no se requieren otras como la de obra.

Acudir al ayuntamiento

El primer paso antes de adquirir la casa es acudir al ayuntamiento de la localidad donde se ubicará la vivienda, que es el órgano encargado de otorgar las licencias de obra necesarias para la construcción, o en este caso instalación, de los inmuebles. El tratamiento de las casas prefabricadas ancladas será el mismo que las viviendas tradicionales, por lo que el coste de las tarifas y licencias también será similar. En ese sentido, no habrá abaratamiento de costes.

En principio, el ayuntamiento no debe poner pegas a la hora de colocar una casa de este tipo en su suelo, siempre que esté dentro del suelo urbanizable. Sin embargo, en el caso de las casas móviles como son consideradas bienes mobiliarios sí podrían instalarse en terreno rústico. Así, para estas viviendas, los gobiernos locales suelen poner más pegas porque puede suponer un mayor descontrol a la hora de ubicar las casas prefabricadas en lugares donde no hay parcelas acotadas.