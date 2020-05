¿Está permitido comprar un piso con una obra sin licencia? 

PREGUNTA Estoy interesado en comprar una vivienda dúplex en Madrid, pero su propietario me dice que el piso de arriba no está inscrito en el registro de la propiedad porque no estaba en el proyecto de la casa y que lo habilitaron ellos mismos tras la compra. ¿Me puede ocasionar algún problema este asunto?

Esta cuestión podría afectar a su decisión de compra, según sean las circunstancias.

Si la superficie del piso superior no ha sido inscrita en el registro de la propiedad es muy fácil que se construyera sin licencia urbanística, lo que podría tener solución a posteriori (tramitándola después aun cuando supusiera el abono de algún tipo de penalización), si se tratara de una obra “licenciable” o legalizable. Pero si la superficie añadida supera la edificabilidad de la parcela o finca o contraviene de algún modo el ordenamiento, entonces no será posible esa subsanación, habida cuenta de que se trataría de una construcción ilegal.

Ante una construcción sin la preceptiva licencia, la autoridad tiene facultades para instar un expediente para la restauración de la legalidad urbanística, lo que podría implicar no solo el pago de sanciones administrativas sino también la obligación de demoler lo ilícitamente construido. A este respecto, podría darse el caso de que tal posibilidad ya no exista por efecto de la caducidad de la infracción (por lo general, cuatro años a contar desde la ejecución de la obra); pero es el propietario quien tiene que acreditar el transcurso del plazo.

Por todo ello, le sugerimos que antes de tomar cualquier decisión de compra, se informe en Gerencia de Urbanismo de si existe algún expediente abierto en torno a esta o cualquier otra cuestión que afecte a la casa. Si decidiera seguir adelante, asegúrese de que el vendedor le hace entrega de las facturas y demás documentos que acrediten la fecha de ejecución de la obra por si tuviera que hacer uso de ellos en un futuro.

Por último, tenga en cuenta también que, si necesita financiar su compra a través de un crédito hipotecario, podría ser que el banco no tuviera en cuenta esa superficie a efectos de tasación, precisamente porque no está inscrita en el registro y considere por ello que no es suficiente garantía.