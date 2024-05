Confesiones de Omar Montes en El Hormiguero: churros gratis, comidas de 4.000 euros y fecha del próximo disco

Pablo Motos empezaba ayer El Hormiguero asegurando que "hoy tenemos un programa del que se va a hablar". Y nada más lejos de la realidad. El invitado fue "el inigualable" Omar Montes y entre sus confesiones, que ya hay fecha de lanzamiento para su último disco en el que uno de los temas, 'La Sevillana' arrasa en Spotify.

El artista, al que no le gusta madrugar, fue el invitado del programa de Antena 3 justo el Día Internacional del Trabajo. En plató le acompañaron dos amigos: Ilia Topuria y Saiko. Juntos confesaron una comida en Miami en el restaurante de Bud Bunny, el Gekko, de 4.000 euros, una colonia de 500 euros y que de los tres Montes es el más ahorrador.

Omar Montes aprovechó su visita a El Hormiguero para poner fecha a su nuevo disco. Será el 30 de mayo. En él estará 'La Sevillana', la sevillana más escuchada en Spotify. En su disco anterior ya intentó hacer una, pero "la quería hacer tan urbana que le quitó lo bonito", confiesa.

Ahora 'Lágrimas de maleante' -el anterior fue 'Quejíos de un maleante'- "es más amable, más romántico". El videoclip fue grabado en las 3.000 viviendas de Sevilla. Para ello "pedí permiso a los patrones". Así habló con "Manuel, al que todo el mundo respeta. Hace guisos en TikTok y le pregunté si me hacía uno. De ahí salió la historia".

Mientras sus canciones no paran de hacer caja, 'La Sevillana' en las primeras semanas ha podido recaudar hasta 50.000 euros, 'Yo lo soñe', junto a Saiko y en honor a Topuria, va camino también de ser de las más escuchadas. Pero no es la única que empieza a sonar en todas partes. Montes adelantó que el próximo single será con Las Chuches "un remake de la canción del pantalón".

Churros gratis y ropa cara que nunca se ha puesto

Montes confesó a Motos que al igual que no le gusta madrugar, tampoco bailar. Sí entrena y cuida la dieta, pero eso no es un impedimento para acabar a las dos de la madrugada comiendo churros con chocolate al salir del estudio. "Me invitan. En la ración hay 12 y otra cosa que no me gusta es tirar la comida", relata. No es la única confesión de la noche. Ya en compañía de sus dos amigos revelaron que a Montes le gusta pagar siempre en efectivo "y en monedas si las tiene", que se ha comprado ropa carísima "que nunca se la he visto puesta", que Topuria alguna vez ha acabado en traje en un kebab "porque pensaba que Omar me iba a invitar a un restaurante" o que gasta una colonia que vale 500 euros y que Saiko cobra 250.000 euros por show.

Omar en el Museo de Cera

El Hormiguero desveló que Omar Montes será el siguiente en tener hueco en el Museo de Cera. "¿Dónde te van a poner?", preguntaba el presentador. "Al lado del Rey", respondió Montes que confesó que pasar una tarde con él es como "leerse una enciclopedia. Es muy de la calle. Es buena gente".