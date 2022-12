El Congreso suaviza la reserva pública de cuotas de la nueva Ley de Pesca al 5%.

El Congreso de los Diputados ha aprobado su dictamen sobre la nueva Ley de Pesca Sostenible, que suaviza al 5% la subida de la proporción de cuotas que se reservará la Administración central, frente al 10% del total de las capturas previsto en el proyecto legislativo. Ha sido la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso la que ha admitido-con 21 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones- el dictamen sobre dicha ley, de manera que continúa su tramitación para que sea ratificada por el Pleno de la Cámara, según recoge Efe.

Los diputados han aceptado varias enmiendas transaccionadas, entre las que destaca la relacionada con uno de los puntos más polémicos de la reforma legal: la proporción de cuotas pesqueras cuyo reparto se guarda la Administración central. El Ejecutivo propuso que dicha reserva fuera del 10%, frente al 3% actual, pero este lunes la comisión parlamentaria ha apoyado que se quede en el 5%.

El Gobierno justifica esta idea con el argumento de que se produzca un uso óptimo de las cuotas y durante los debates de los últimos meses se ha cuestionado mucho, incluso un gran número de armadores señalaron que la nueva Ley generaba inseguridad jurídica. La socialista Ariagona González ha subrayado que la iniciativa legal también incluye otras medidas contra "los armadores de sofá", por la que las posibilidades pesqueras que en dos ejercicios consecutivos no sean utilizadas pasarán a ser propiedad de la Administración, salvo en casos justificados.

Entre esos casos figurarían una situación de avería de los barcos, la enfermedad prolongada de los patrones o cuestiones relacionadas con los intercambios de cuotas. González ha recordado también el vínculo que establece la nueva normativa entre la pesca y la investigación. La socialista ha pedido que todos los grupos parlamentarios aprueben este martes, por unanimidad, en la junta de portavoces del Congreso, que la Ley de Pesca sea ratificada por el Pleno este jueves.

Por su parte, Joaquín García Díez (PP) ha reconocido el acercamiento entre los grupos parlamentarios -especialmente el de la portavoz socialista- para sacar adelante enmiendas que han "mejorado aspectos" como la aclaración de las competencias del Gobierno y de las autonomías en aguas interiores y exteriores. Pese a lamentar que el Ejecutivo no haya ido "más lejos" en este acercamiento, ha subrayado la introducción de enmiendas sobre las licencias de pesca recreativa y para limitar las tasas por esta actividad lúdica en las reservas marinas.

En relación a las cuotas, ha mostrado preocupación porque, a su juicio, sigue abierta la posibilidad de que entren buques a utilizar posibilidades de capturas ajenas a criterios "históricos". Numerosos grupos parlamentarios han valorado la reducción de los coeficientes para la edad de jubilación en varios colectivos, muchos de mujeres y, en esa línea, Marisa Saavedra (Unidas Podemos) ha celebrado la labor del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, Saavedra ha dicho que los grupos han "revertido" avances para evitar "la privatización y la compraventa encubierta" de capturas, por lo que UP llevará al pleno una enmienda con el fin de que los criterios históricos "no pesen más del 50% en la gestión de las cuotas". Por su parte, el diputado del PNV, Joseba Aguirretxea -quien también preside la comisión parlamentaria- se ha mostrado "medianamente satisfecho" por las modificaciones del texto legislativo y ha recalcado que los pescadores españoles necesitan ahora todo el apoyo y no normas que les "atosiguen" más.