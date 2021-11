Consejeros de Hacienda del PP piden reforma "multilateral" y sin privilegios

Los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP han abogado hoy por un sistema que permita financiar "adecuadamente" los servicios públicos y no "eleve" el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y han pedido una reforma "multilateral" y "sin privilegios". En un comunicado conjunto, los consejeros populares Andalucía, Ceuta, Castilla y León, Madrid y Murcia han asegurado que se han reunido en Ceuta "para poner en común los puntos principales de la necesaria reforma" del sistema de financiación autonómica.

Las comunidades gobernadas por el PP quieren que el sistema de financiación autonómica "no eleve el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, y sea incentivador de la actividad económica, necesaria para la recuperación poscovid". Han asegurado que "no han mantenido ninguna reunión con ningún alto cargo del Ministerio de Hacienda sobre ningún elemento del sistema de financiación autonómica. Nada ha sido consultado, ni mucho menos acordado. Por tanto, cualquier planteamiento que ponga el Ministerio encima de la mesa será exclusivamente unilateral, hasta que se produzcan las necesarias reuniones". En su opinión, la reforma "se debe hacer de manera multilateral, mediante el diálogo y la negociación simultánea con todas las comunidades de régimen común. No sería aceptable que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie separadamente y de manera privilegiada con la Generalitat de Cataluña, o con ninguna otra Comunidad Autónoma".

El actual sistema "ha demostrado no ser suficiente para afrontar los costes reales de unos servicios públicos fundamentales de alta calidad. En la negociación se debe afrontar la realidad actual de las necesidades financieras de servicios como la Sanidad, la Educación, la Dependencia y los Servicios Sociales, etc, a fin de asegurar una calidad semejante en todas las comunidades", han destacado. Por ello, han señalado que el futuro sistema "deberá respetar la autonomía fiscal y financiera de las CCAA, y su capacidad normativa, como mínimo en sus niveles actuales, de manera que las CCAA puedan seguir haciendo una política para bajar el esfuerzo fiscal en beneficio de los ciudadanos". Asimismo, han concluido que en el año 2022 las comunidades "seguirán atendiendo necesidades derivadas directamente de la covid, principalmente en los ámbitos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales y es necesario que el Estado mantenga un fondo extraordinario que sirva como salida de la covid, dirigido a sufragar gasto no estructural y directamente relacionado con la atención y la prevención de la pandemia".

"La financiación local es igualmente una necesidad para garantizar los servicios públicos de proximidad, y su revisión debe afrontarse conjuntamente con la del sistema de financiación autonómica", han dicho. Finalmente, han manifestado que la situación especial de Ceuta y Melilla ha sido tenida en cuenta en la reunión, señalando "la importancia que para toda España tiene el hecho de que ambas ciudades autónomas cuenten con recursos suficientes para prestar eficazmente sus servicios, y proteger su españolidad y su integridad social y territorial". En la reunión los consejeros de Hacienda también han analizado cómo el Gobierno está gestionando los fondos del Plan de Recuperación Next Generation. "La preocupación es cada vez mayor, al ver la lentitud con la que los ministerios están trabajando, lo que impide ser ágiles en la puesta a disposición de las empresas, especialmente las pymes. El Gobierno, además, insiste en tratar a las CCAA como meras ejecutoras de líneas de actuación atomizadas y definidas por el Gobierno hasta en sus mínimos detalles", han dicho.

Los consejeros, igualmente, han mostrado su preocupación por las dificultades que atraviesan los sectores productivos, como consecuencia del aumento de la inflación y de las dificultades de aprovisionamiento de materias primas y componentes, y solicitan que los fondos de ayudas directas disponibles sean dirigidos a atender esta situación. A Ceuta han viajado el consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo; Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda y Función Pública de Madrid; el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital de Murcia, Luis Alberto Marín; y el consejero gallego de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos. Por videoconferencia se ha unido el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.