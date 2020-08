Un jubilado gana la Lotería por segunda vez y se embolsa más de 11 millones

Ganar la lotería es un sueño que pocos logran. Conseguir un premio es complicado, cuánto más apuestes más probabilidades habrá de que ocurra, pero lo que es remotamente difícil es que seas premiado en dos ocasiones. Aunque, hay quiénes han tenido el privilegio de ser afortunados del juego en más de una ocasión.

Es el caso de Raymond Lillington, un jubilado canadiense que vive en la región de Nueva Escocia. En 2013 este hombre participó en un juego de lotería de Canadá y resultó ser el ganador de 3,2 millones de dólares canadienses, unos dos millones de euros al cambio. Aún así el jubilado ha seguido apostando a juegos del azar de manera semanal.

Raymond llevaba una vida tranquila junto a su esposa cuando, de repente, se alzan con un nuevo premio. Fue el sábado pasado cuando este jubilado echó un vistazo a su boleto del sorteo Lotto 6/49 y no se creía lo que estaba viendo: "Pensé, 'Dios mío, esto no puede ser real'. Otra vez", ha relatado a 'Global News'.

Se convirtió en el único ganar de primera categoría y en esta ocasión se llevaba un premio que superaba los 17, 4 millones de dólares canadienses, unos 11 millones de euros. Raymond ha contado con detalles cómo le dio la noticia a su esposa: "Me volví hacia Gaye y le dije '¡somos nosotros otra vez!' Ella me dijo, '¿qué?' Y yo le dije, '¡somos nosotros, nos ha tocado otra vez!'. “No nos lo podíamos creer”, reconoce.

El consejo de Raymond

"Pensé que estaba bromeando, pero cuando vi la expresión de su rostro, me dijo, 'oh no, aquí vamos otra vez'. Es real", ha declarado su mujer. Raymond es consciente de su golpe de suerte: "Si la probabilidad de que te toque una vez la lotería es remota… imagínate dos". Aun así, se atreve a aconsejar a los participantes: "Si quieres tener una oportunidad, tienes que comprar un boleto", ha señalado.

El premio que ganaron en 2013 permitió que Raymond se jubilara de su trabajo en la red de parques naturales de Canadá, además de comprarse una casa y un coche. Ahora, el matrimonio tiene la vida solucionada e insisten en que se dedicarán a su familia. Quieren que sus cinco hijos y sus seis nietos tengan una vida plácida, pero también ayudar a alguna ONG y a sus vecinos.

"Somos de una ciudad pequeña y tenemos nuestros propios pequeños hospitales y tiendas, y todos necesitan ayuda. Ellos están ahí siempre para nosotros y, ahora, nos gustaría estar ahí para ellos también si podemos".