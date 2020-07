El Gobierno promete reformas y asume el control europeo sobre los 140.000M

El Gobierno tiene claro que las ayudas europeas del Fondo de Reconstrucción acordado esta madrugada no son un 'cheque en blanco'. El Ejecutivo admite que tendrá que hacer reformas para recibir el total de los más de 140.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos que le corresponden, las cuales deberán ser validadas por Europa. Pero que, según la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, irán en consonancia con los retos que tanto PSOE como Unidas Podemos se plantearon para esta legislatura. Unos fondos que se destinarán a "modernizar la economía" y a dotar de recursos cuestiones como la transición ecológica o la lucha contra la desigualdad, como ha señalado Montero. Algo que podrán hacer siempre que la Comisión Europea valide los pasos que den.

La ministra portavoz no ha ocultado que el Consejo de Ministros están de celebración por el pacto acordado por los líderes de los 27 estados miembro para afrontar la crisis del coronavirus, tras varios meses de tiras y afloja y cinco días de negociación que han culminado casi a las 6 de la mañana de este martes. "Es la primera vez que la Comisión Europea se endeuda para financiar programas. Era necesario porque había que responder al virus con toda la fortaleza posible", ha destacado Montero, que ha señalado además que el objetivo del fondo es "que todos los europeos superemos esta crisis inmediatamente".

Montero ha explicado que todas las medidas que tome el Gobierno se centrarán en impulsar la economía para su modernización y digitalización, a la vez que buscarán que se fomente la actividad económica verde para cumplir con los objetivos de transición ecológica. Algo que Moncloa y los ministerios podrán hacer gracias a que España es el segundo país más beneficiado por las ayudas, al tener solo por delante a Italia por haber sido la más golpeada por la Covid-19. Como ha presumido la portavoz, la inyección de recursos es equivalente al 11% del PIB español en 2019, y es 10 veces superior a los fondos de cohesión europeos que se han recibido en los últimos años.

Para la coalición de PSOE y Unidas Podemos, la clave está en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que supondrá 59.000 millones para España. Y que será el determinante para que salgan adelante esas reformas que se planteen, que también afectarán a campos como la innovación, la ciencia, la formación profesional y la educación. Lo que está por ver es cómo encajan los compromisos del acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con las medidas que se lleven a cabo finalmente para que sean validadas en Bruselas. Algo a lo que Montero no se ha referido expresamente, pero sí ha defendido que todos los pasos encajarán en el pacto de legislatura de los socialistas y los morados.

Otro aspecto del pacto acordado por el Consejo Europeo que ha querido destacar Montero es la aprobación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que se ha adaptado a la nueva realidad del Fondo de Reconstrucción y será el que determine los presupuestos de la Unión Europea durante los próximos años. Las nuevas condiciones del mismo también han sido celebradas por Moncloa, ya que asegura que uno de los grandes beneficiados por el nuevo diseño será el campo español. En total, se destinarán en los próximos siete años hasta 47.500 millones de euros para respaldar a agricultores, ganadores y al medio rural en general. Lo que será clave para que se produzca un relevo generacional y se salvaguarde la España verde, además de mitigar la despoblación, según ha señalado el ministro de Agricultura, Luis Planas.

El ambiente de júbilo del Ejecutivo no ha impedido que la ministra portavoz haya vuelto a cargar contra el PP por su postura en la negociación europea, después de que Pablo Casado acusara a Pedro Sánchez de ir a la discusión "sin tener los deberes hechos" y de no transmitir confianza o solvencia a los socios de los 27. Una figura que ha puesto en contraste con la de su jefe, el presidente del Gobierno, al que ha elogiado por su "actitud proactiva" en un momento extraordinario. "Nadie entiende que el PP quiera tensar la cuerda para acabar rompiéndola", ha señalado Montero, que ha acusado a los 'populares' de no querer implicarse en los acuerdos de recuperación económica. "Ha estado en Europa trasladando cuestiones que no se correspondían con la realidad y que dejaban en mal lugar a nuestro país", ha insistido la también titular de Hacienda contra el partido conservador.