Los consejos del Banco de España para sacar más de 3.000 euros en efectivo

Desde el año pasado entró en vigor una nueva normativa sobre el dinero en efectivo para evitar fraudes fiscales y detectar irregularidades con este tipo de ingresos. Ahora, los consumidores cuentan con un nuevo límite máximo de 1.000 euros a la hora de pagar en metálico en los establecimientos. De hecho, Hacienda está desarrollando múltiples herramientas tecnológicas que ayuden a controlar este tipo de operaciones.

Tal y como apunta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estas limitaciones no son nuevas, ya en 2012 se prohibieron las operaciones superiores a 2.500 euros. En la actualidad, la normativa ha cambiado rebajando aún más estos márgenes y cualquier consumidor que haga ingresos iguales o mayores a 1.000 euros tendrá que utilizar otro sistema, como las tarjetas de crédito o servicios de transferencia.

Pero estas no son las únicas barreras existentes a la hora de disponer de dinero en metálico. Los propios bancos tienen ciertos límites a la hora de sacar efectivo de sus cajeros, especialmente para evitar grandes robos o atracos. En concreto, la Agencia Tributaria establece que el máximo de efectivo que se puede sacar de un cajero son 3.000 euros, aunque cada entidad puede reducir esta cifra.

Avisar con antelación

Desde el Banco de España aseguran que este límite no significa que la persona no pueda acceder a su saldo de forma inmediata, sino que se establecen ciertas barreras de seguridad. "Para retirar una cantidad importante de dinero es recomendable avisar con antelación porque, si no lo adviertes, quizá tu oficina no disponga de efectivo suficiente en caja", señalan.

Este aviso previo debe realizarse con uno o dos días de antelación, de modo que incluso la entidad te pueda proporciona la variedad de billetes que desees. ¿Qué ocurre si no pueden proporcionarte la cantidad que deseas? El banco debe ofrecerte alternativas libres de gasto, como puede ser un cheque, una transferencia o un abono en cuenta.

Otra advertencia es que, aunque es posible acudir a cualquier oficina del mismo banco, lo más recomendable es acudir a la habitual. Asimismo, cabe una posibilidad de que denieguen una cuantiosa retirada de dinero, y esto es que la limitación haya sido pactada expresamente en el contrato.