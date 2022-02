Seis consejos para controlar tus gastos durante las próximas vacaciones

Con la llegada del buen tiempo, la mente de muchos comienza a trabajar en la preparación de las próximas vacaciones, unos días en los que se busca la máxima desconexión de la vida diaria y la rutina. En la mayoría de las ocasiones, este tiempo libre va acompañado de un gran desembolso de dinero, que muchas veces podría ser menor si se evita caer en el desenfreno del consumismo.

Para controlar el gasto que se genera durante las vacaciones, el banco Santander ha elaborado una serie de consejos para que tus días en la playa o en la montaña, no acaben por llevarte a la ruina. Estas recomendaciones no pretender que disfrutes menos o te prives de algunas actividades, su objetivo es ayudar con el ahorro.

Presupuestos cerrados

Aunque sea una tarea difícil, elaborar un presupuesto sobre el viaje es una de las formas más eficientes de ahorrar dinero en tus vacaciones. Puedes crear una tabla de Excel en la que incluyas el gasto destinado al alojamiento, al transporte, al vehículo de alquiler, las comidas o cenas o al ocio. Tener fijado, más o menos, el dinero que tienes previsto gastar, llevará a que sea más fácil evitar las compras compulsivas o los arrebatos de último momento.

Organizar tu viaje con tiempo

Es importante que no dejes para la semana de antes la organización de tu viaje. Si con meses de antelación consigues una oferta que te convence, reserva tus vacaciones. En muchos casos, sobre todo cuando tienes que viajar, el precio de los billetes de avión o tren se encarece cuando la fecha del trayecto está más próxima. Organizar con antelación te permitirá, también, observar qué días es más barato alojarse en un hotel o coger un vuelo.

Visitas gratuítas

Muchos museos, exposiciones o monumentos disponen de días u horas en las que es más barato visitarlos. Si tienes pensado realizar algún tipo de actividad cultural de este tipo, será conveniente que te informes en su página web de las ventajas o descuentos que supone acudir en los días señalados por el portal.

Tarjetas de puntos

Los programas de fidelidad de compañías aéreas, trenes u hoteles pueden suponer un ahorro de costes para tu viaje. Cada vez que se hace uso de sus servicios o instalaciones se ganan puntos que se pueden transformar en viajes gratuitos, estancias con descuento u otra serie de beneficios. Además, a través de sus newsletters, muchas compañías y empresas publican ofertas exclusivas para los clientes que estén suscritos.

Viajar en temporada baja

Si tienes la posibilidad de coger vacaciones cuando quieras, es recomendable que lo hagas en momentos en los que el destino de tus vacaciones sea temporada baja. Viajar a un destino durante este periodo es mucho más barato que hacerlo cuando esta sea alta. Además de beneficios económicos en la reserva de tu viaje y el alojamiento, también podrás visitar los museos y monumentos sin el tumulto de gente que puede llegar a haber en los meses de más afluencia. Es importante que te informes con antelación de cuándo es temporada baja en el destino al que quieres ir.

Viajar a destinos que no estén de moda

En muchas ocasiones, nos vemos condicionados por la publicidad, los influencers o las noticias sobre los destinos turísticos de moda. Estos lugares aprovechan ser tendencia para inflar sus precios y sacar beneficio. Por este motivo, evitar este tipo de sitios puede suponer un gran ahorro. Del mismo modo, al no viajar a estos destinos, se tiene la posibilidad de conocer nuevos espacios, que aunque no sean los más elegidos, no suponen que no merezcan ser visitados.