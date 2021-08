Los consejos de Richard Branson para conseguir el éxito en los negocios

Todos los ojos se han puesto en Branson tras su exitoso viaje al espacio en la nave VSS Unity y llegando a una altitud de 80 kilómetros de altura. El magnate se ha unido a la carrera espacial de los millonarios y en esta ocasión ha alcanzado al fundador de Amazon, Jeff Bezos, que realizó un recorrido similar una semana después.

Los negocios del fundador de Virgin son ambiciosos y por eso suele buscar firmas especialistas que puedan proporcionarle todo lo necesario. De hecho, para la creación de su cohete contó con la ayuda de Elgòibar, una empresa vasca que le provee de todos los sistemas de aprovisionamiento y control de combustibles.

Precisamente el magnate habló sobre la ambición en su última newsletter, Ask Richard, que publica mensualmente en LinkedIn. Una usuaria le preguntó sobre "¿cuál era el mejor consejo que podía dar sobre la importancia de ignorar a quienes creen que no puedes conseguir tus sueños?". Y su respuesta tiene gran valor para los más emprendedores.

Dudar es esencial

El millonario destaca que si algo ha aprendido a lo largo de los años es que "todo éxito se basa en mil fracasos u oportunidades para aprender". Por lo que cuando tiene dudas sobre un proyecto, iniciativa o negocio opta por recordar que errar es parte del camino. Una de sus frases favoritas, de la filósofa Suzy Kassem, se refiere concretamente a esto: "Las dudas matan más sueños que los fracasos".

Branson también hace referencia a la cantidad de descubrimientos que se hubiesen perdido si sus inventores no se hubieran arriesgado. Por este motivo, anima a todos los emprendedores a dar un paso adelante. Además, explica que si es necesario es una buena idea poner las ideas en común con amigos o familia. "El día después de lanzar Virgin Atlantic, el gerente del banco vino a mi casa y amenazó con cerrarnos. Reuní a mi equipo para buscar una solución, y aunque fue un momento muy complicado, no dejé que las dudas me nublasen", explica sobre su empresa.

Y aun así, si las dudas continúan ocupando el pensamiento, recomienda distraerse dando un paseo, haciendo ejercicio o pasando un rato libre en compañía. "A menudo ese es el momento el que se me ocurren las mejores ideas", destaca.