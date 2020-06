En mi comunidad han recalculado las cuotas: ¿puedo impugnar este acuerdo?

Tras una “vendetta” particular del presidente y administrador de la comunidad porque descubrí un apaño lucrativo que se traían, han propuesto a la junta y se ha aprobado (con mi voto en contra y solo uno más) un acuerdo de recálculo de cuotas en el que yo salgo perdiendo. Me han incluso recalculado tres años atrás y, en fin, me sale a pagar un dineral a la comunidad. Los “beneficiados” callan porque les conviene. Por supuesto, voy a impugnar ese acuerdo pero me dice un amigo abogado que para poder hacerlo tengo que pagar antes todo. ¿Hay otra forma?