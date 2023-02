La construcción pide aplazar la revisión de precios tras quebrar 6.400 empresas.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta del difícil momento que atraviesa el sector tras anunciar que durante 2022 han cerrado cerca de 6.400 empresas, lo que supone un incremento del 17% con respecto a un año antes. Ante este escenario, la CNC pide al Gobierno prorrogar el sistema de revisión excepcional de los precios de los contratos de obras públicas, ante su vencimiento el próximo mes de marzo, y que amplíe las condiciones para que más contratos se puedan acoger a este reequilibrio, así lo ha dado a conocer el presidente de esta patronal, Pedro Fernández Alén.

Asimismo, casi 1.600 empresas de construcción e inmobiliarias se declararon en concurso de acreedores, un 28% más, como consecuencia del incremento de los costes de las materias primas --cuyos precios han subido una media del 33%-- y de los salarios, al no poder recurrir a la revisión de precios.

Aumento de costes salariales

Fernández Alén ha asegurado que si bien los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no afectan directamente a estas empresas, pues pagan por encima de ese mínimo, sí incrementan los costes salariales, al tener un efecto arrastre en las negociaciones con los sindicatos, que piden alzas en línea con el incremento del SMI. En algunas empresas de servicios y mantenimiento, el 33% de los costes derivan de la mano de obra.

En el actual mecanismo de revisión de precios, los aumentos de los salarios no están incluidos, como tampoco lo están los precios de la energía, otra partida que se ha disparado en los últimos dos años, en concreto un 117%, lo que tiene un gran impacto en las cuentas de las empresas, como las que se dedican a las infraestructuras del agua y en las que el 40% de los gastos son energéticos.

Los precios no bajan

El presidente de la CNC ha incidido en que los precios no están bajando, sino que están moderando su crecimiento, por lo que siguen y seguirán teniendo su efecto en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas, a las que el mecanismo de revisión de precios actual no les llega de la misma manera que a las grandes.

Por eso, la patronal ha solicitado, no solo su prórroga, sino también, que se elimine el requisito de que los precios hayan tenido que subir un mínimo del 5% para que se aplique la revisión o el límite del 20% de subida del presupuesto actualmente en vigor.

De igual modo, Fernández Alén ha denunciado que muchas corporaciones locales no se acogen al sistema de revisión, no actualizan precios o no contestan a las reclamaciones, "abusando del silencio administrativo negativo del sistema para no tener que abonar dicha revisión" --la norma marca que si la administración no contesta se entiende que ha rechazado la solicitud para revisar el precio de una obra--.

"Prorrogar, ampliar y dar estabilidad al sistema de revisión de precios es fundamental para la supervivencia de las empresas de la construcción, un sector estratégico para transformar y modernizar España. Si resolvemos los problemas que sufrimos de sobrecostes, podremos crear más de medio millón de empleos y acelerar la recuperación", ha concluido.