"Es imprescindible dar oxígeno a las empresas y sobre todo no quitárselo"

"En los próximos meses nos estamos jugando los próximos 20 años". La frase del presidente de PwC, Gonzalo Sánchez, refleja la magnitud de la encrucijada a la que se enfrenta el Gobierno de España a corto plazo como consecuencia de la crisis desencadenada por la Covid-19. Los máximos responsables de las seis principales consultoras de empresa del país - PwC, KPMG, EY, Deloitte Kearney y Accenture- han detallado este lunes en la Cumbre Empresarial de CEOE sus recetas para la reconstrucción y también los principios básicos sobre los que se debe sustentar ésta y en los que a grandes rasgos coinciden: estabilidad institucional, seguridad jurídica y medidas de apoyo al sector empresarial.

De su relato se desprende que han apreciado lagunas en todas y cada una de ellas en la primera reacción del Gobierno a la crisis y tal vez por ello han querido dejar sentado que dentro del discurso gubernamental de no dejar a nadie atrás también se debería incluir también a las empresas. El presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, ha recordado con datos que España ha sido el país de entre las grandes economías de la Unión Europea que ha respaldado de forma más tibia a su tejido empresarial. "Alemania ha invertido el 34% de su PIB, el 30% en avales y el 4,4% en ayudas a fondo perdido sobre todo para empresas; Italia ha invertido un porcentaje similar pese a estar en una situación fiscal igual de delicada que España; el Reino Unido ha puesto el 18% del PIB; Francia, el 14%; y España, únicamente el 11% del PIB, y las ayudas a fondo perdido se han orientado principalmente a los hogares, no a las empresas. Los datos dicen que estamos a la cola de las grandes países de la UE en medidas de apoyo a las empresas, sobre en moratorias, medidas de incentivo fiscal y cuantía de los avales".

"Parece obvio pero es necesario recordar que sólo las empresas que superen esta crisis van a poder contribuir a la recuperación", ha subrayado el presidente de KPMG España, Hilario Albarracín. "Es imprescindible dar oxígeno a las empresas, pero, sobre todo, es imprescindible no quitárselo", ha remachado. De telón de fondo de este discurso algunas de las medidas deslizadas desde el Gobierno que las consultoras han valorado como dañinas en un contexto como el actual, como la eventual reversión de la reforma laboral, una regulación más estricta de la subcontratación o el tema recurrente de las subidas de impuestos.

El presidente de KPMG ha insistido, en este sentido, que incrementar las rigideces y los costes del mercado laboral en este contexto introduciría un freno no solo al crecimiento sino a la creación de puestos de trabajo. "Hay que intentar no abrir nuevos interrogantes".

El error de recortar rentas para afrontar la reconstrucción

"No parece una buena estrategia recortar ahora las rentas del principal actor que debe contribuir a la reconstrucción: las empresas", ha señalado Fernando Linares, de EY España. "Las crisis no se financian con impuestos, se financian con deuda. No hay una mayor capacidad económica que gravar, lo que hay es una caída general de rentas, que será mayor si suben los impuestos". Linares ha sostenido que, bien al contrario, el Gobierno debería estar pensando en medidas de estímulo como ocurre en otros países, moratorias en el pago de impuestos, alivio de los pagos anticipados, posibilidad de aplazar obligaciones, eliminación de restricciones para activar créditos fiscales o acelerar las devoluciones para apuntalar la liquidez de las empresas. Ésta ha sido una observación general de todos los participantes en la mesa de CEOE: el Gobierno debe contribuir a sostener la mayor parte del tejido empresarial posible y eso requiere medidas de ayuda.

"La gestión de los fondos que vengan de Europa será clave", augura Gonzalo Sánchez, de PwC. "Y deberían dirigirse en su inmensa mayoría al sector privado, que es sobre el que más ha impactado esta crisis". Sánchez también ha invitado a la clase dirigente a olvidarse de la visión a corto plazo y presentar una planificación a medio y largo plazo, que permite aparcar las inversiones no rentables y orientarse hacia aquellos sectores de futuro.

"España no necesita ideología ahora. No necesita ni una política fiscal de izquierdas ni de derechas, lo que necesita son medidas de estímulo orientadas a los sectores más afectados por la crisis", ha reflejado Fernando Linares, de EY. Pedro Mateache, de Kearney, ha advertido de que solo en el estratégico sector de la logística y el transporte - el sistema circulatorio de la economía que garantiza el adecuado flujo del intercambio de bienes - una tercera parte de las empresas van a atravesar una situación financiera grave o directamente no sobrevivirán y que el impacto será tal que obligará a cambiar de proveedor de servicios al 50% de las empresas.

Mirando al futuro: 'reinventar' España

El presidente de Accenture España, Domingo Mirón, ha puesto el punto de mira en el futuro, en lo que cree que debe ser un 'plan de reinvención' para España, apoyado en la digitalización y que debe activarse en cinco direcciones: construir una economía menos dependiente de actividades que exigen la presencia física del cliente, incrementar la productividad del sector público, cuidar al tejido de pymes (65% del PIB), impulsar el nivel de digitalización (España solo ocupa ahora el puesto 11 de 25 entre las economías de la UE) y eliminar las rigideces del mercado laboral.