Qué consume más, ¿el horno o la freidora de aire?

Las freidoras de aire se han puesto de moda en los últimos años, siendo cada vez más quienes recurren a ellas como método de cocina saludable. Cada vez son más los ejemplos de recetas que se pueden realizar en ellas. Cocinar en ellas supone un importante beneficio para la salud. Aunque guardan ciertas similitudes con los hornos convencionales, existen algunos aspectos diferenciadores entre ellos.

El mecanismo con el que funcionan las freidoras de aire y el horno es prácticamente igual, ya que en ambos casos cuentan con sistemas que funcionan a través de una resistencia eléctrica, así como con unos ventiladores que se encargan de llevar el aire caliente hacia los alimentos, en lo que se conoce como convección.

De esta manera, cuando compramos una airfryer estamos horneando la comida, lo que permite que se pueda cocinar utilizando poco o ninguna cantidad de aceite. Además, en ambos casos tienen un regulador de temperatura y un temporizador. Sin embargo, una gran diferencia entre ambos electrodomésticos la encontramos en que la freidora de aire es mucho más sencilla y pequeña, además de que no suele contar con la misma tecnología del horno. De hecho, no tiene funciones de autolimpieza y no suelen superar los 200 grados, una temperatura que sí superan algunos hornos.

¿Qué gasta más electricidad?

Como has visto, la freidora de aire y el horno tienen sus diferencias, sobre todo en lo que respecta a tamaño y tecnología, pero también en lo que respecta a su consumo de energía, que es muy inferior en el caso de las airfryer, al menos en la gran mayoría de los casos.

Este dato se puede conocer a través de los vatios (W) de cada electrodoméstico, y es que mientras que las freidoras de aire suelen tener aproximadamente 700W, en los hornos nos encontramos unas cifras muy superiores, de entre 2000W y 5000W, según el tamaño. De esta forma, las primeras consumen menos de la mitad.

La principal razón por la que se consigue un ahorro de energía en las airfryer tiene que ver con su tamaño, ya que cuanto mayor sea este se necesitará una mayor cantidad de aire para poder cocinar. Además, a ello hay que sumar que la freidora de aire tiene una menor pérdida de calor y una mayor velocidad de cocción, si bien tiene el inconveniente de que se deben cocinar cantidades muy inferiores de comida que en los hornos.

Profundizando en los consumos de ambos electrodomésticos, nos encontramos con que la freidora de aire tiene un consumo ligado tanto a la potencia como a su funcionamiento y la capacidad para cocinar alimentos de forma rápida. En el mercado se pueden encontrar modelos de distinto tamaño en función del volumen de su canastilla, y para estimar su consumo es necesario considerar el tiempo de uso de los aparatos, siendo el tiempo medio de 30 minutos para preparar recetas en la airfryer.

Por su parte, el consumo del horno también dependerá de la potencia que se utilice y del uso que se le dé, pero al tratarse de un electrodoméstico de mayor capacidad que la anterior, y también implica por ello unos mayores tiempos de cocción. De hecho, mientras que la mayoría de las recetas en la freidora de aire apenas están listas en media hora, el uso habitual del horno es de una hora.

Más allá de estas generalidades, hay que tener en cuenta los factores que influyen en el consumo y que permiten ahorrar electricidad, como son la temperatura, el tipo de cocción, la cantidad de alimentos a cocinar y la eficiencia. Con respecto a esta última, siempre será preferible adquirir aparatos con una etiqueta de eficiencia energética alta para ahorrar en electricidad.