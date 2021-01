Consumo actuará contra eléctricas que hagan publicidad engañosa de precios

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha advertido este miércoles que perseguirá la publicidad engañosa que hagan las empresas energéticas sobre los precios y que ejercerá la acción de cesación contra las que distorsionen con su comunicación comercial la percepción del consumidor sobre la factura final. Así lo ha anunciado Alberto Garzón, que ha comparecido en la comisión correspondiente a petición propia para explicar la situación respecto a la subida de la luz.

Garzón ha remarcado que lo que sucede a principio de año debe entenderse como un pico conyuntural, pero que lo importante es ver la tendencia y es hacia una bajada de la factura de la luz en un 40% por las reformas que se han ido haciendo en los últimos dos años. El sector energético es uno de los que recibe más reclamaciones por las autoridades de consumo y por eso el Ministerio, con la colaboración de las comunidades, tratará de actuar para evitar que la información que las empresas proporcionan a los clientes produzcan omisiones sobre impuestos aplicables.

Para hacer frente a ello y actuaciones publicitarias engañosas ejercerá la acción de cesación (la que se dirige a obtener que se condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura) ante los tribunales. Desde 1997 es más complejo entender el recibo de la luz, porque, según ha explicado, se estableció la posibilidad de establecer ciertos recargos sobre la factura "para sufragar los costes de la red de distribución y comercialización de la energía", y la motivación de algunos de ellos ya no existe.

Garzón ha defendido la creación de una empresa pública energética, como ha hecho Podemos, y también incrementar el peso de las energías renovables para tener un menor impacto medioambiental y rebajar la factura de la luz. También ha abogado por facilitar instrumentos como los bonos sociales "para que todo el mundo -ha dicho- tenga a su disposición un suministro suficiente de un producto básico para la vida".

Además, se seguirán promoviendo campañas de sensibilización e información para que todas las personas que vayan a contratar un servicio energético tengan la información adecuada para poder tomar esa decisión de forma correcta. Garzón ha sostenido que desde el Gobierno se están haciendo las reformas adecuadas, pero que requieren tiempo y "queda camino por recorrer".

Los grupos de la oposición le han recriminado a Garzón que no actúe como pensaba cuando estaba en la oposición y como reivindicaba en algunos tuits, cuando estaba Mariano Rajoy de presidente del Gobierno y la luz subía un 10%. Le han pedido también que actúe sobre el 60% de la factura de la luz, que no es consumo eléctrico. El ministro les ha replicado: "No van a encontrar ninguna declaración mía que no sea consistente con lo que he dicho hoy. Lo más que han conseguido es sacar un tuit de hace cuatro años y que es la misma frase con la que he empezado (...): es intolerable que estos fenómenos de pobreza energética sucedan y que un Gobierno decente lo tiene que abordar, y eso es lo que estamos intentado hacer".