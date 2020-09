¿Contagios en el aula? Las medidas para conciliar el trabajo con la cuarentena

A días de la 'vuelta al cole' más incierta por la pandemia de la Covid-19, el Gobierno descarta la educación en línea e insiste en que los centros están preparados para asegurar un regreso a las aulas seguro. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha confirmado que "España está preparada para abrir los centros educativos" y ha insistido en que en esta segunda ola "sabemos más de la infancia y la Covid que en marzo y la evidencia científica dice que los niños no son los 'superdiseminadores' del virus como se pensaba entonces".

Así, el Gobierno y las comunidades ultimaron una batería de medidas para un regreso a las aulas segura en el que acordaron la cuarentena obligatoria para los contactos estrechos de un caso positivo y el cierre temporal de los centros en los que se origine un brote importante.

Estas situaciones llevarían a los padres a tener que conciliar la vida laboral con el cuidado de sus hijos en casa. Para esto el Gobierno contempla dos situaciones. Si el menor es positivo por Covid, los padres podrán optar por una baja laboral retribuida para cuidar del contagiado y garantizar el aislamiento. "No hay distinción entre la baja laboral por cuarentena y la baja laboral cuando uno tiene el virus, es la misma baja laboral", aclaró este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por otra parte, si el alumno que ha estado en contacto con un positivo y debe guardar cuarentena pero presenta una prueba PCR negativa, los padres no tendrán derecho a una baja laboral porque no estarían haciéndose cargo del enfermo sino del que hace cuarentena, por lo que no podrán optar por la prestación. Así, los cuidadores deberán inclinarse por el teletrabajo y la flexibilización de la jornada laboral contempladas en el plan 'Me Cuida', aprobado durante el estado de alarma.

El plan, publicado en el BOE, prevé la adaptación o reducción de jornada a la persona trabajadora que acredite deberes de cuidado como consecuencia directa del virus respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, por razones de edad, enfermedad o discapacidad. Sin embargo, Montero insistió en que habrán "diferentes casuísticas dependiendo de la situación sanitaria" y confirmó que seguirán de cerca estas situaciones para que no repercutan en mayor medidas sobre las mujeres.

"Tranquilidad en este sentido porque hay mecanismos y, en caso de que se den nuevas circunstancias que no estén en este momento previstas y que requieran de la permanencia de los padres en el domicilio por alguna causa, se buscarán los mecanismos que permitan preservar la salida de los menores y cumplir con las recomendaciones sanitarias", afirmó la ministra ayer. Para acogerse al plan 'Me Cuida', los padres podrán solicitarlo con un día de antelación y la reducción de la jornada puede alcanzar el 100% manteniendo todas las garantías y derechos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el planteamiento no contempla las horas que no se trabajan, por lo que no serán retribuidas.