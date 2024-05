¿Quién es el responsable de contratar el seguro en los coches de renting y leasing?

Tener un coche propio no es una prioridad en el estilo de vida de todo el mundo, de hecho, hay modelos más novedosos que se adaptan mejor a aquellas personas que no quieren comprarse un coche (o no de momento) pero sí necesitan uno por una temporada. Ante esta demanda surgieron métodos para alquilar coches como el ‘renting’ y el ‘leasing’, sin embargo, ¿cuáles son las obligaciones del titular del alquiler?, ¿quién se encarga de contratar el seguro?

En primer lugar, hay que diferenciar entre ambos métodos. Mientras que el ‘renting’ es un contrato que suele tener una duración de uno a cinco años y no busca generalmente mayor intención que la del alquiler del coche, el ‘leasing’ funciona más como una financiación de un coche, ya que da la opción al cliente de adquirir el vehículo en caso de que así lo desee tras haber pagado al menos durante dos años las cuotas.

En el caso del ‘renting’ al no considerarse el vehículo de la propiedad del usuario que paga el arrendamiento a través de desembolsos mensuales, los gastos de matriculación, taller… y también seguro son responsabilidad de la empresa que lo alquila, aunque el gasto va incluido dentro de la cuota mensual que el cliente paga. Según los datos recogidos por el comparador Rastreator el precio del seguro supone entre un 20% y un 22% del desembolso total.

Como se trata de un seguro que viene dado por la compañía, como usuarios que harán uso de ese vehículo es importante conocer cuáles son los detalles de la póliza contratada. Según el comparador, los puntos sobre los que hay que poner especial atención son: si se trata de un seguro a todo riesgo que cubra la totalidad de los daños ocasionados en el vehículo del asegurado; si cuenta con asistencia en carretera, ya que en algunas ocasiones las firmas restringen esta opción si el causante del accidente ha sido su cliente.

También es importante conocer si hay algún tipo de limitación de conductores; la defensa jurídica y la reclamación de daños que tengan disponible, porque es relevante conocer en qué punto la empresa va a dar respaldo a su conductor ante un posible accidente; si tiene seguro para los ocupantes, ya que no todos los seguros se hacen cargo por igual de los usuarios que se encuentran en el interior del vehículo; y, por último, si cubre los gastos médicos que puedan derivarse a causa de un siniestro.

Por otro lado, el seguro de los coches adquiridos a través de un ‘leasing’ debe ser contratado por el cliente. Generalmente la compañía exige que sea un seguro en concreto el que se debe contratar, normalmente a todo riesgo. Sin embargo, si esto no fuese así, las opciones del titular son las siguientes:

Seguro de coches a terceros, es decir, una póliza que cubre los desperfectos causados por el titular al resto de agentes implicados. Es el seguro mínimo obligatorio y suele ser el más económico. En segundo lugar, existe el seguro a terceros ampliado que es semejante al anterior pero puede incluir garantías adicionales como el robo o la rotura de lunas. Y, el seguro a todo riesgo, que aparte de incluir los daños ocasionados en terceros suma los propios, por lo que es el tipo de póliza más amplia.