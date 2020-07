El mantenimiento del ascensor en la comunidad: ¿cuánto puede durar el contrato?

Soy el presidente de mi Comunidad de Propietarios. Desde hace unos años tenemos contratado el servicio de mantenimiento de los ascensores con la misma empresa, pero la verdad es que últimamente no estamos satisfechos ni con el servicio ni con el coste. Cuando me he dispuesto para someter a Junta un posible cambio, me doy cuenta de que en el contrato se establece una prórroga de cinco años, una vez cumplido el plazo inicial los cinco primeros años y, además, se prevé una importante indemnización en caso de resolución anticipada. ¿Es legal? Me parece un abuso.