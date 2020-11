Contrato de compraventa: ¿qué pasa si no dan la hipoteca después de firmar?

Hace tres meses firmé un contrato de compraventa privado sobre una vivienda de mi propiedad. A la firma, el comprador me entregó una cantidad y el resto quedó aplazada al momento de la elevación a público del documento (insisto en que es una compraventa privada y no una reserva ni unas arras), para lo que el adquirente debía pedir una hipoteca. Ahora me dice que no le dan la hipoteca y que no me preocupe porque me puedo quedar con lo que me dio a cuenta del precio ¿Qué puedo hacer?