¿El contrato verbal de compraventa de una casa con un fondo es vinculante?

Vivo en un piso propiedad de un fondo. Hace un mes me han enviado una carta ofreciéndomelo en compra (estoy alquilado), y he contestado diciendo que sí, aceptando el precio. He empezado a moverme para buscar hipoteca y ayer recibo una carta del fondo que dice que ya no están interesados en vender. ¿Hay algo que pueda hacer para llevar a cabo la compraventa?