La COP27 pugna por lograr un acuerdo de financiación para la agenda climática.

Wael Aboulmagd, asesor del presidente de la Cumbre del Clima (COP27), ha admitido que las delegaciones de las partes que participan en la COP27 "avanzan" en sus procesos de negociación de la financiación. Este es un elemento central y transversal para todos los elementos que rodean la agenda climática, según lo ha resumido en rueda de prensa el embajador egipcio.

Aboulmagd ha anunciado que, pese a que el pasado miércoles se centró en la financiación de la transición climática, la mitigación de los daños y las indemnizaciones debidas a los países menos desarrollados por el impacto del cambio climático, este tema "no ha terminado" y continuará "de toda forma y manera" en la mesa de negociación. "La financiación es de una naturaleza que cruza todos los campos. No habrá avances sin financiación, ni para mitigación, ni adaptación, ni ahora para dar fondos a las pérdidas y daños. Cómo financiar es el común denominador y el catalizador para lograr todo lo que rodea a la agenda climática", ha explicado.

El diplomático egipcio ha sido escueto al señalar que "todos los temas avanzan", pero que claramente "no estamos hacia el final" del camino en muchas cuestiones que están sobre la mesa. "Nada en la discusión climática es levantar una palanca y que se resuelva, todo es parte de un proceso. De momento esta presidencia exige seguimiento de los compromisos para que esto no sea solo una pérdida de tiempo, solo para la foto. Salvo que demos seguimiento y pongamos todo en marcha no tendrá sentido", ha indicado.

El funcionario ha añadido, en referencia a las inquietudes de los países del Sur Global, que "en todas las conversaciones" está presente la idea de que hay que analizar si la financiación hacia estos países, que no pueden abordar más deuda sobre sus economías, debe darse mediante concesiones directas. Aboulmagd se ha referido también a la presencia de numerosos representantes de la industria de los combustibles fósiles en esta COP27, que, según denunció en un informe la ONG británica Global Witness, han multiplicado su presencia en relación con ediciones anteriores del evento. En su opinión, para la organización no es un problema, ya que es una industria "que no está fuera de las negociaciones".