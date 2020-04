Más cine (español), por favor: el sector pide a las TV públicas que suban el gasto

El golpe que ha supuesto el coronavirus para el mundo de la cultura no tiene precedentes. Rodajes, obras de teatro y demás espectáculos han paralizado por completo su actividad, a un nivel que solo es equiparable al de la hostelería. El sector del cine es uno de los que sufre estas consecuencias. Por eso, sus representantes ya se han movilizado y han mantenido reuniones con los ministerios de Cultura y Hacienda para discutir un plan de ayudas que dé oxígeno a quienes viven de hacer películas y documentales. Unas de esas medidas propuestas por representantes de los directores y productores es la de que las televisiones públicas compren los derechos de películas españolas, ya sean inéditas o antiguas, según explican fuentes del sector a La Información. Algo que está estudiando el Gobierno de cara al Consejo de Ministros del 5 de mayo, donde se aprobará este 'rescate' al cine nacional.

Esto supondría que el sector público hiciera una inversión mucho más ambiciosa en la filmografía española a través de las cadenas autonómicas (agrupadas en la FORTA) y la corporación RTVE. Esta medida sería "excepcional" y "coyuntural", señalan fuentes del sector del cine, lo que supone que su aplicación se extendería hasta que los distintos agentes implicados coincidiesen en que se ha recuperado una situación óptima tras el paso de la pandemia. Esto facilitaría que se pudieran seguir haciendo películas, ya que estaría asegurada su venta y con ese dinero se podría garantizar el pago de los sueldos y de la infraestructura necesaria para los rodajes.

Las fuentes consultadas por esta redacción aseguran que la mayoría de las asociaciones que representan los intereses de los trabajadores del cine ven con buenos ojos esta medida. Pero se desmarcan de que su propuesta busque convertirse en una "obligación" para las televisiones públicas, que ya están obligadas por ley a invertir un 6% de sus beneficios de explotación en la industria audiovisual europea. Por eso, su interés es que esto se convierta en una "recomendación" a la que se pueda acceder opcionalmente. Aunque lo que no concretan es si se debería compensar de alguna manera a esos entes o corporaciones que decidiesen hacer esta apuesta para ayudar al sector del cine.

Esta idea avalada por gran parte del sector es solo una de las que se pusieron sobre la mesa en el encuentro que mantuvieron varios de sus representantes con los titulares de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y Hacienda, María Jesús Montero. En esta reunión, la también portavoz del Gobierno pidió a los representantes de la Cultura que le trasladaran un plan de propuestas consensuado entre ellos. Además, se comprometió a que llevaría la cuestión a la mesa del Consejo de Ministros que se celebra este martes 28 de abril. Las propuestas se enviaron tanto a Montero como a Rodríguez Uribes, pero se discutirán y se aprobarán finalmente en la cita semanal del Ejecutivo que se celebrará el próximo 5 de mayo, como confirman cuentes de Cultura a este diario.

No a máximos impositivos, régimen especial...

El resto de medidas propuestas tienen que ver con cuestiones fiscales e impositivas, que es lo que explica que la ministra de Hacienda fuera una de las interlocutoras. La primera es que se permita acceder a las ayudas destinadas a los autónomos a los profesionales que trabajan en los rodajes, debido a que según las fuentes consultadas no pueden acceder a las mismas por estar en el régimen especial de artistas. Otra de las iniciativas sería la de no aplicar el tipo máximo impositivo a los profesionales que hayan tenido en un año concreto unos ingresos muy altos. Por ejemplo, si un director o productor logró ganar una cantidad de cinco ceros en 2019, ahora tendrá muy difícil volver a tener algún ingreso en los próximos años. Algo que debería continuar con el paso de los años, ya que en el cine español sostiene que alguien que tiene éxito un año no tiene garantizado volver a tenerlo hasta varios años después.

Mira también Cultura se compromete a incluir la tauromaquia en sus próximas medidas

Otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa tenía que ver con las salas de cine. En concreto, se propuso que se dotara al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) de un fondo específico para ayudar a este negocio, el cual tiene muy difícil su supervivencia por la crisis sanitaria del Covid-19. Esto serviría para ayudar de paso a las películas más modestas, que tiene su refugio en ciertas salas específicas que se caracterizan por darles espacio. Además, se discutieron ayudas para la escritura de guiones o para el desarrollo de ciertos proyectos. Un punto en el que entran las subvenciones previstas para este año, que el sector pidió que no se suspendieran, ya que sería un golpe definitivo para todos los que forman parte del mismo.

Desde la agrupación de las cadenas públicas autonómicas, la FORTA, aseguran que no se les ha consultado sobre la conveniencia de aplicar esta medida ni están participando en las negociaciones. Aunque sí admiten que están al tanto de dicha propuesta. "Ya producimos obras audiovisuales con mucha dedicación", aseguran desde la federación. Los representantes del cine consultados señalan que, de aplicarse, habría que revisar la limitación de no emitir películas en plataformas V.O.D. hasta que hayan pasado cuatro meses desde su estreno en salas. Mientras, desde el Ministerio de Cultura prefieren no pronunciarse por el momento de los planes previstos para que se aprueben la próxima semana.