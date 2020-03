El Gobierno suspende las cotizaciones sociales a las empresas que hagan ERTE

El Gobierno ha aprobado este martes el esperado paquete de medidas laborales para hacer frente a la crisis del coronavirus. El plan de choque económico incluye la agilización de los trámites para realizar expedientes de regulación temporal de empleo y la suspensión del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que los apliquen. Además, todos los trabajadores afectados por los ERTE tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello, y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de informar del contenido de un Real Decreto Ley sin precedentes en nuestra historia democrática. Según ha definido, se trata de un "potente conjunto" de medidas destinado a reforzar la protección del empleo en esta "crisis temporal", para evitar un "impacto negativo permanente sobre el mercado laboral". Por eso no ha dudado en presionar a las empresas haciendo un claro llamamiento: les ha pedido directamente que eviten hacer despidos y opten por ajustes de plantilla temporales.

Para ello el Ejecutivo ha llevado a cabo modificaciones de calado en la legislación laboral, flexibilizando los ERTE, que con motivo del coronavirus serán considerados como causa de fuerza mayor, y reduciendo los periodos de tramitación y consulta. También se ha respondido a una demanda patronal exonerando a las compañías que apliquen estos expedientes de la aportación empresarial de las cuotas a la Seguridad Social, lo que, en palabras del presidente, "permitirá aliviar cargas financieras a las empresas y recuperar el empleo cuanto antes".

De este modo, el Gobierno opta por ahora por eximir del pago de cotizaciones sociales a las empresas que se vean obligadas a hacer expedientes de regulación temporal de empleo para capear esta situación de parón de la actividad económica, en lugar de poner en marcha aplazamientos en el pago de cotizaciones de manera generalizada, como se había pedido desde diversos sectores empresariales, incluidos los trabajadores autónomos.

En cuanto a la protección de los trabajadores, el Gobierno ha adoptado medidas extraordinarias para permitir el acceso a la prestación por desempleo a todos los afectados por ajustes temporales de plantilla, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. Asimismo, "el cobro no computará a efectos de cobro posterior", tal y como ha explicado Sánchez en rueda de prensa. Es decir, los periodos de desempleo consumidos durante esta suspensión no podrán perjudicar en ningún caso el reconocimiento de futuras prestaciones de desempleo. Es el conocido como "contador a cero".

El decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros impulsa el teletrabajo, en palabras de Sánchez, "cuando las circunstancias los permitan" y habilita a los trabajadores a adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible incluso una reducción del 100% de la jornada. Si bien el presidente no ha informado de que se haya aprobado ningún tipo de prestación extraordinaria de la Seguridad Social para complementar los salarios en los casos de reducciones de jornada, como anunció le ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El presidente ha avanzado además que se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos (el conocido como "paro autónomo") y se eximirá del pago de cotizaciones a los autónomos que vayan al paro. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha acusado al Ejecutivo de "dejar en la cuneta" a los autónomos, pues "no se suspenden las cuotas en un momento en que no ingresamos nada". Según ha denunciado Amor, "se exonera solo a quien solicite la prestación por cese de actividad", que "ya tenemos y cotizamos por ella", ha recordado en su cuenta de Twitter. En su opinión, "el Gobierno no está con los autónomos y no tiene ni idea de lo que necesitan los autónomos".