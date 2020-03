CEOE augura que las empresas no podrán mantener el empleo 6 meses tras el ERTE

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pide al Gobierno una mayor automatización en la concesión de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y más flexibilidad en los requisitos, ya que ve "complicado" que una empresa pueda mantener los empleos durante seis meses.

En una entrevista en El Mundo que recoge Efe, el líder de los empresarios considera que esa condición para que las empresas puedan acogerse a los ERTE por fuerza mayor debería flexibilizarse, vinculándose, por ejemplo, al mantenimiento del empleo un año después.

"Por ejemplo, se exige un mantenimiento del empleo durante seis meses y va a ser complicado que un empresa pueda mantener la plantilla al arranque de actividad, sobre todo de servicios. No es lo mismo que te exijan mantener el empleo en un año, pero en un principio, hasta seis meses no va a ser fácil. El turismo por ejemplo nos va a costar", dice. Para el presidente de la CEOE, las medidas aprobadas para dotar de oxígeno a las empresas son suficientes y no contempla exigir la suspensión del pago de impuestos.

"Ya se ha conseguido un aplazamiento para pequeñas y medianas empresas que facturen hasta seis millones y se puede ampliar ese umbral. Sería siempre aplazar, pero no exonerar, porque el Estado tiene que funcionar. Si no funciona el Estado, nos caemos todos", deja claro Garamendi.

"Hay que conseguir que el país no se pare. No digo que a cualquier precio, sino al justo", dice Garamendi, quien exige que se faciliten equipos de protección individual (EPIs) a las empresas y favorecer la movilidad, permitiendo que sectores esenciales como el transporte, la agricultura, la farmacia, los mataderos, almacenes o gasolineras puedan seguir funcionando.

"Una fábrica no tiene que funcionar como un lunes, pero puede funcionar como un domingo y que siga funcionando. Todo esto siempre que las autoridades sanitarias lo avalen, claro está", recalca.