Garamendi pide al BCE que se implique en la crisis, que "no va a durar dos días"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este viernes al Banco Central Europeo (BCE) que se implique más en la crisis provocada por el coronavirus porque "no va a durar dos días" y las empresas necesitan "más liquidez" y créditos "a tipo cero".

Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, apuntó que existen mecanismos para ello y recordó que en la crisis económica de 2008 el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) puso 100.000 millones a disposición de las empresas españolas y otros 30.000 millones el Fondo de Pago a Proveedores.

"Para evitar el contagio del coronavirus, porque el problema primero es el de las personas, viene un segundo problema, que es la salud de las empresas, que se han quedado sin trabajo y sin facturación de un día para otro", afirmó el líder de la patronal, quien añadió que "a problemas extraordinarios hay que dar soluciones extraordinarias".

En este sentido, indicó que la patronal, junto con los sindicatos, han planteado que los ERTES se puedan plantear con procedimientos "muchos más rápidos" como consecuencia de un tema "extraordinario y puntual" como es la crisis del coronavirus. Junto con esta propuesta, Garamendi también hizo mucho hincapié en la necesidad de asegurar la liquidez de muchas empresas que de un día para otro, como las de transporte de escolares o catering de comedores de colegios, se han quedado sin ingresos.

Así, demandó el retraso o la eliminación de las cuotas a la Seguridad Social y líneas de crédito "a tipo cero". "Para que las empresas aguante el tirón este tiempo y cuando pase el problema, estén preparadas", reiteró. En su opinión, harán falta medidas económicas adicionales a las aprobadas por el Ejecutivo, como así lo adelantó también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque la crisis "no va a durar dos días".

"A las empresas hay que cuidarlas y tratarlas en algodón. El sistema tiene que prepararse para que estas empresas puedan sobrevivir esta temporada, que es temporal, pero que no va ser dos días", subrayó Garamendi, que también pidió cuidar al sector industrial porque puede haber falta de suministros.

Primero coronavirus, después presupuestos

Por último, preguntado acerca de la necesidad de un gran pacto de los partidos políticos para sacar adelante los Presupuestos, el líder de CEOE ha priorizado la aprobación de partidas extraordinarias y no ve conveniente empezar a discutir en este momento otras partidas de Presupuestos que pueden no compartir todos los partidos.

"No podemos confundir unas cosas con otras, los partidos tienen que estar todos a una, como estamos nosotros con los sindicatos, pero creo que no tenemos por qué empezar a discutir temas, que son muy importantes de Presupuestos, pero donde posiblemente no compartiéramos estas partidas", añadió.