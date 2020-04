El Gobierno condonará los préstamos universitarios a quien no gane 22.000€

Nuevas medidas de apoyo para los estudiantes que pidieran un préstamo universitario por el coronavirus. El Gobierno va a facilitar la novación de esas ayudas para todos aquellos que lo soliciten hasta el 31 de diciembre de este año, lo que supone aplazar los pagos hasta enero de 2021. Una medida que implica reiniciar las condiciones de estos préstamos. Lo que abre la puerta a condonar la deuda contraída para quienes no ingresen más de 22.000 euros durante este 2020 o los años siguientes. Y si no logra ganar más que esa cantidad en los 15 años de plazo que tiene para abonar lo que deben, el préstamo caduca y no tendrá la obligación de devolverlo.

Las medidas la aplicará el Ministerio de Universidades que lidera Manuel Castells, y está pensadas para 'salvar' a aquellos que fueran a tener problemas para afrontar los pagos pendientes debido a la situación provocada por el Covid-19. Una medida que ya se planteó hace un año cuando al frente del departamento estaba el titular de Ciencia, Pedro Duque, y que ahora recibe un impulso por la crisis sanitaria. De esta manera, quien se esté formando o haya acabado un máster o un doctorado podrá firmar un nuevo contrato de ayuda que comenzará el 1 de enero de 2021. Si en los 15 años siguiente a esta fecha no ha ingresado en ningún año más de 22.000 euros, el Ejecutivo le eximirá de ese pago.