Sánchez fía que no haya recortes a que se recupere el empleo y la reforma fiscal

Pedro Sánchez no descarta expresamente que haya recortes a medio y largo plazo. Una decisión con un alto coste político y social que dependerá de cómo reaccione la economía una vez pase lo peor del coronavirus. Y para lo que ve clave que se produzca una recuperación del empleo y que funcione la reforma fiscal que ya está preparando el Ejecutivo. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno en su respuesta a la pregunta parlamentaria de la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, que le ha cuestionado directamente sobre si tiene previsto recortar en partidas sociales para así cuadrar las cuentas. Algo a lo que Sánchez no ha respondido con un 'no' explícito, sino que ha hablado de impulsar "políticas anticíclicas", que suponen "endeudar y gastar más para proteger a muchos sectores". Pero a lo que ha añadido que habrá que "atajar" ese déficit de más del 10% en el PIB que calculan en Moncloa para este 2020.