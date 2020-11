El Gobierno amplía la bajada del IVA de las mascarillas hasta diciembre de 2021

La reducción del IVA de las mascarillas anunciada hace unos días por el Gobierno ya es una realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reducción del impuesto para este artículo de protección que ayude a abaratar los costes para la ciudadanía de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Una medida que se ha confirmado con varias novedades. La principal es que la rebaja será temporal. En concreto, hasta el 31 de diciembre de 2021, tiempo que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será suficiente. En sus palabras, "un horizonte temporal" que abarcará los meses más duros que queden de la pandemia.

Esta decisión supondrá una reducción de los precios de estos artículos del 35% con respecto a lo actual, según ha explicado Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo. Algo que se notará sobre todo en las mascarillas, ya que su precio máximo ya fue rebajado la pasada semana tras el acuerdo en la Comisión Interministerial de Precios de que el precio máximo de las quirúrgicas pasara de los 0,96 euros por unidad a los 0,72. La ministra ha insistido en que la rebaja se ha llevado a cabo ahora y no antes después de que hayan recibido el permiso de la Comisión Europea, que confirmó que "no habría multa" para España por tomar esta determinación. "Hoy por hoy es contraria a la directiva comunitaria. En la carta de respuesta nos dijeron que no iniciarán un procedimiento de infracción por este motivo", ha señalado la también portavoz del Ejecutivo.

Otra de las novedades es que todos los centros sanitarios o de carácter social podrán seguir comprando material de protección a un IVA del 0%. Lo mismo ocurrirá con las importaciones de esos productos, siempre que tengan como destino ámbitos como los anteriores. Algo que afectará a guantes, gafas, gorros, batas, termómetros o respiradores, además de otros elementos. Una medida que permitió Europa en abril, y que el Gobierno aplicó desde entonces. Esta exención estuvo vigente hasta el pasado 1 de noviembre, y aunque su ampliación se realice a mediados de este mes tendrá efectos retroactivos, según ha puntualizado Montero.

Con estos acuerdos del Consejo de Ministros, las condiciones para acceder a los artículos principales de protección frente al virus y cuyo uso es obligatorio se equiparan al de otros países europeos. Otros estados como Italia o Portugal ya contaban con un precio mínimo de venta al público de las mascarillas. Lo que provocó ciertas comparaciones en las que se criticaba al Gobierno por mantener un coste mucho más alto que el que deben asumir ciudadanos de otras zonas de la Unión Europea. Una circunstancia que Hacienda justificó con esa falta de permiso de la Comisión. A pesar de que la oposición y otras organizaciones aseguraron que Bruselas ya permitía aplicar esas rebajas desde hacía meses.