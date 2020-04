El riesgo de los créditos rápidos en época de crisis: el interés puede irse al 3.500%

En momentos como este, poco o nada pueden hacer las economías particulares para evitar una crisis que, según los expertos, planea ya sobre las cabezas de los españoles. No obstante, sí que hay precauciones que los ciudadanos deberían adoptar con tal de que las vacas flacas no acaben convirtiéndose, en última instancia, en una ruina total. Los minicréditos disponibles 'online' son una de esos peligros. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) advierte de que ese tipo de préstamos "no pueden ser la solución ante la falta de liquidez" y que las TAE pueden superar el 3.500%.

El peligro más inminente de los créditos rápidos –tal y como expone Asufin en un comunicado emitido a los medios de comunicación– es la facilidad con la que se pueden obtener. La asociación alerta del problema que supone que las empresas no realicen "análisis de riesgos" en las operaciones de entrega de minicréditos. Algunas de ellas, incluso, "aceptan clientes con impagos declarados", siempre según la nota de Asufin. Los riesgos más preocupantes que puede acarrear la obtención de dichos préstamos son "la morosidad y el sobreendeudamiento".

El estudio que ha llevado a cabo la asociación analiza los productos de las 16 principales operadoras de ese mercado y desvela los precios para un minicrédito de 300 euros a devolver en un mes, que oscilan entre un 1.600% aproximado de TAE, en el caso más barato de Holadinero y más de 3.500%, en el más caro de Creditomas. "A menor plazo de devolución", concreta Asufin, "más se encarece la operación". Pedir 50 euros a devolver en una semana dispara la TAE a un 90.900%. Y si el préstamo es para anticipar el cobro de una determinada cantidad, como pueden ser los 900 euros de una nómina (o la prestación del ERTE, en las circunstancias que atraviesa el país en este momento) la TAE por un día asciende hasta cerca de un 6.800%.

Los cinco riesgos de los minicréditos

El reclamo ‘coste cero’, el efecto ‘bola de nieve’, el elevado coste de la operación, el riesgo de acostumbrarse a adelantar la nómina y, por último, el riesgo de impago y morosidad. Esos son los cinco escenarios que se deberían evitar a toda costa. Asufin avisa del riesgo que conlleva entrar en el juego de algunas operadoras como "Vivus, Solcrédito, Wandoo, Ccloan, Dineo y CréditoZen". Su modelo de negocio se basa en que los clientes repitan varias operaciones sucesivas, con tal de cubrir "la alta exposición que asumen por la morosidad de los usuarios", muy habitual en el negocio.

Para lograr la confianza del cliente, las operadoras antes mencionadas ofrecen el primer préstamo a coste cero: "300 euros a devolver en 30 días con cero intereses". Es cuando el usuario ya ha disfrutado del crédito y no ha podido pagarlo cuando se puede dar el efecto de "bola de nieve". Si, por el contrario, el usuario sí que puede pagar los 300 euros, el fenómeno puede darse igualmente, puesto que el cliente renovará su confianza con el método y pedirá un nuevo préstamo, esta vez con intereses. En el caso de que no tenga la capacidad de hacerse cargo de esos intereses, una opción que puede plantearse para pagarlos es contratar un nuevo crédito con otra operadora. De ese modo, es posible que sus deudas vayan creciendo más y más.

Una oportunidad para la banca tradicional

Ante el riesgo de que las familias confíen un préstamo rápido, Asufin coloca la pelota en el tejado de las las entidades financieras tradicionales, a las que les sugieren que "articulen medidas de aplazamiento de deuda para aliviar de forma temporal los desajustes presupuestarios de las familias". Para la asociación es imprescindible que los hogares españoles no fundamenten su recuperación económica en la obtención de minicréditos y para ello requieren un paso adelante de la banca tradicional.