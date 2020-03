Trabajo acumula ya 500 ERTE y Díaz pide prudencia tras abrir el grifo Sánchez

Horas después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias que flexibiliza el acceso y la tramitación de los ajustes temporales de plantilla a las empresas afectadas por la crisis sanitaria y económica del coronavirus, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dado la cifra oficial: la Dirección General de Trabajo acumula hasta 500 expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE).

En declaraciones a La Sexta la ministra ha cifrado en entre 400 y 500 los ERTE de ámbito estatal que están ahora mismo "en cola" en la Dirección General de Trabajo. Pero a esa cantidad que ya roza el medio millar todavía hay que sumarle los expedientes presentados en las distintas comunidades autónomas, tal y como explican fuentes del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, desde la Comunidad Valenciana han comunicado 137 ERTE que afectan a 4.683 trabajadores, mientras la presidenta de Navarra María Chivite ha indicado en una comparecencia que "la cifra de expedientes de fuerza mayor ha pasado de los 82 contabilizados ayer martes a 101 este miércoles". Otro ejemplo: a las 13 horas de este martes Murcia alcanzaba las 130 peticiones, 70 de ellas en las últimas 24 horas.

De manera que el aluvión de suspensiones temporales de contratos y jornadas laborales amenaza con ser histórico. Una avalancha que supone un problema importante para garantizar la agilidad en los trámites que establece el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que permite ajustes temporales de empleo en cinco días. La Dirección General de Trabajo está saturada en estos momentos, según confirman fuentes del área laboral del Ejecutivo.

La propia Díaz ha admitido que estamos ante una cifra "abrumadora" y ha pedido a las empresas "responsabilidad" a la hora de utilizar este instrumento. Si bien ayer mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía un llamamiento a los empresarios para hicieran uso de las facilidades que ponía el Estado a su disposición para optar por los ERTE frente a los despidos definitivos ante el cierre de negocios y la caída de actividad derivada de esta crisis sanitaria y económica sin precedentes.

La ministra se ha referido específicamente a las grandes empresas, que son las que están presentando sus expedientes estos días y mayor impacto suponen para el empleo por su magnitud. Compañías de la talla de Seat, Iberia, Vips o Burger King ya han anunciado los suyos. "Yo le pido a las grandes empresas españolas que hagan un esfuerzo. Lo peor es para los pequeños empresarios y los autónomos. Les pido que sean responsables en el uso de estos ERTEs", ha señalado.

Las grandes empresas pagan más que las pymes

Precisamente las grandes empresas españolas han quedado excluidas de la exoneración total de la cuota que ha facilitado el Gobierno para las empresas de menos de 50 trabajadores que realicen suspensiones temporales de contratos. Como adelantaba esta mañana La Información, el Ejecutivo ha introducido en el Real Decreto Ley una serie de cláusulas de salvaguarda para el empleo, incluyendo que las grandes compañías paguen más que las pymes por los ERTE. En concreto, para las empresas con plantillas superiores a los 50 empleados la exoneración es del 75%.

A la espera de conocer el número exacto de trabajadores afectados, el Ejecutivo ya contempla un escenario en el que en los próximos dos meses se van al paro, aunque sea de manera temporal, más de un millón de trabajadores, según fuentes del área económica. Si bien el Gobierno da por descontado que esas personas retomarán sus puestos de trabajo cuando pase la crisis, y para ello obligará a las empresas a mantener su plantilla durante los seis meses siguientes a la extinción del ERTE para no perder las ayudas públicas reconocidas por el Real Decreto Ley de medidas urgentes publicado este miércoles en el BOE.

Díaz ha insistido en que las medidas aprobadas hasta ahora "no suponen un punto y final", pues se irán aprobando otras nuevas a medida que se vayan necesitando. En este sentido, no ha descartado que en los próximos días se pueda aprobar una moratoria en el pago de los alquileres, una exigencia de Unidas Podemos, o nuevas medidas para los autónomos que impliquen exenciones de cotizaciones. "No vamos a dejar a nadie tirado, haremos todo lo que sea necesario", ha enfatizado la ministra.