El 'Corredor Mediterráneo' y Badajoz se reparten el tercer premio de la Lotería

Un total de 35 series del número 19.517, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, han sido vendidas en Calella (Barcelona), donde han repartido un total de 17,5 millones, mientras otras 15 series del mismo número han sido despachadas en Granollers (Barcelona), lo que equivale a otros 7,5 millones.

Las 35 series del tercer premio -19.517- han sido vendidas en la administración número 2 de Calella, situada en el número 13 de la calle Francesc Matas, mientras que las 15 repartidas en Granollers las ha vendido la administración número 5 de esta localidad, situada en la cale Mare de Déu de Núria. El resto del premio ha ido a parar a València, donde se han vendido 103 series que han dejado 51,5 millones de euros, Almería, con 17 series, y Badajoz, con 2.

Un 'error' deja el tercer premio en la comandancia de Almería

Un "afortunado error" ha provocado que parte de los agentes de la Guardia Civil de Almería se hayan visto agraciados con parte de los 8,5 millones de euros que el número 19.517, el tercer premio de la lotería de Navidad, ha dejado en la administración de lotería número 13.

El lotero Jesús Ibáñez explica a Efe que cada año esconde décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad dentro de su iniciativa 'Se busca el Gordo', que ha desarrollado por tercer año consecutivo. En esta ocasión, el número elegido para ello fue el 47.017

"Ellos vinieron y me dijeron: dame el que vas a esconder. En ese momento las chicas de la administración no sabían qué 17 era. Yo les dije que se lo dieran y, pensando que era ese -el 19.517-, le dieron ese, el que ha salido agraciado", relata.

"Salí corriendo detrás de ellos diciendo: Ese no es, ese no es, que se han equivocado. Me dijeron: Ya no lo cambiamos. Y al día siguiente vinieron y se llevaron también los números del que escondía. Y bueno, dichoso error, porque les ha tocado el tercer premio", señala.

Ibáñez indica que son unos 27 guardias los que forman parte de esta "peña" que todas las navidades compra en su administración los números de este sorteo. "Vienen también todas las semanas a echar la primitiva, son clientes míos, gente que viene siempre por aquí", añade.

Precisamente, parte de los agraciados se han acercado este mediodía a la administración ubicada en la calle Artés de Arcos 10, en el barrio de Oliveros de la capital almeriense, donde se han vendido en total 170 décimos del tercer premio, celebrando entre gritos de "¡viva la Guardia Civil!" su fortuna.

Dando botes de alegría, bromeaban pensando lo que hubiese pasado si hubiesen cambiado el número en lugar de quedarse con los décimos que habían recibido por error. Algo que ocurría mientras los niños de San Ildefonso cantaban el gordo. "Sólo ha faltado que hubiese tocado aquí el primero. Habría sido genial si hubiese podido dar el primero. Me falta dar algo en Reyes", apostilla el lotero.

Desde la comandancia de Almería han señalado a Efe que los afortunados son principalmente miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil, si bien algún agente con otros destinos también ha resultado agraciado al adquirir los décimos con este grupo de guardias.