Cinco cosas que no te deben cobrar en bares y restaurantes, según la OCU

Aunque la variante omicron haya truncado las Navidades por segundo año consecutivo, al ser la cepa más contagiosa de la Covid registrada hasta ahora, no hay que olvidar que esta es, o al menos era, la época de mayor consumo, sobre todo en bares y restaurantes donde las cenas y comidas disparaban las reservas hasta colgar el cartel de 'completo'. Estas fechas, así como otras de mayor gasto, como en vacaciones o periodos estivales, son en las que también conviene vigilar a qué destinamos cada euro y no olvidar nunca las técnicas y consejos de ahorro, para evitar tener deudas.

Precisamente por este motivo hay que fijarse siempre en el ticket de la cuenta, ya sea cuando hacemos una compra o cuando consumimos en un bar o un restaurante. En este sentido, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), destacan cinco cosas que en Hostelería nunca deberían cobrar a los clientes.

El IVA

Tal y como explica la OCU, "no pueden engrosar la factura aplicando un 10% adicional al precio de la carta, simplemente por sumar el IVA". Esto es debido a que, según la legislación nacional, no está permitida la advertencia de 'Iva no incluido', aunque la podamos encontrar en muchas cartas. Todos los precios que se comuniquen antes de consumir, deben ya llevar sumado este impuesto.

Un 'plus' por la reserva

Sí que es cierto, explica la OCU, que cuando se trata de un grupo grande o de fechas concretas con mayor número de reservas, como pueda ser la Navidad, el restaurante puede cobrar por adelantado una parte en concepto de reserva. Es decir, al tener que pagar un porcentaje, este luego debería quitarse en el desembolso final.

¿Y si el coronavirus te obliga a cancelarlo? "Esa reserva debe contemplar la opción de anulación y reembolso por causa de fuerza mayor. La Covid-19, al final que otras enfermedades, es un motivo de fuerza mayor que justifica la cancelación", añade la OCU.

Suplementos por mesa o terraza

Los suplementos por mesa o terraza en exterior es uno de los extras más comunes en hostelería que si bien deben siempre indicarlo con anterioridad y detallar el coste del mismo. Apunta la OCU que "no basta un porcentaje de precio, de nuevo es preciso haber informado con antelación del importe indicándolo en la carta y el establecimiento. Debe aparece en la factura".

Suplemento por Covid 19

Cuando empezó al vuelta a la 'nueva' normalidad y los restaurantes y bares ya pudieron reabrir, muchos clientes se encontraron en sus facturas con un suplemento por Covid-19, que suponía en cierto modo que el gasto que el local hacía por la desinfección y limpieza acababa repercutiendo en el usuario. La OCU explica que estas tareas "no deberían repercutir en el cliente", pero que si así fuera, siempre se debe informar claramente por adelantado y el usuario "tiene que aceptarlo expresamente".

El cubierto

Por último, apunta la OCU, "no es legal cobrar por el servicio o cubierto: esto debe estar incluido en el precio".