El coste del transporte de mercancía desde Asia a Europa suma tres semanas a la baja

El precio del transporte marítimo de mercancías entre países asiáticos y europeos continúa cayendo tras haberse disparado a principios de enero por los problemas con el tránsito de barcos en el mar Rojo. En las últimas tres semanas los fletes se han abaratado hasta un 23% a pesar de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

Las primeras alertas sobre embarcaciones que fueron atacadas como protesta por el conflicto en Gaza se registraron en noviembre, pero la escalada de los costes del transporte por mar se intensifico a principios de 2024, después de que EEUU y Reino Unido comenzasen a aplicar represalias contra los yemeníes por sus acciones.

Las tarifas dejaron atrás las subidas y empezaron a bajar hace dos semanas en el caso del transporte desde China y otros países del este asiático hasta Europa y el Mediterráneo, mientras que en el sentido contrario los costes han descendido solo en las dos últimas semanas, según la plataforma Freightos.

Caídas en todas las rutas

El coste de un contenedor de 40 pies para transportar mercancía desde Asia al norte de Europa ha bajado un 7% en una semana, al pasar de 5.097 dólares a 4.722. En las últimas tres semanas, la caída alcanza el 14%. Mayor ha sido el descenso en los trayectos desde Asia a los países del Mediterráneo. Los fletes han caído un 9% en la última semana (de 6.212 a 5.663 dólares) y un 16% desde el 19 de enero.

En la ruta entre Europa y Asia los precios han disminuido un 18% en una semana (de 1.185 a 964 dólares) y un 23% desde el pico alcanzado el 26 de enero. Más moderados han sido los descensos en los trayectos desde el Mediterráneo a Asia. Los fletes han bajado un 3% en la última semana (de 1.287 dólares a 1.250) y un 6% desde el pico del 26 de enero.

El índice global que elabora Freightos (Global Container Freight Index), que tiene en cuenta otras rutas, encadena ya dos semanas a la baja. El descenso ha sido del 0,5% en una semana (hasta 3.377 dólares) y del 1% desde el 26 de enero. También lleva dos semanas a la baja el índice que elabora la consultora Drewry, especializada en el transporte marítimo (WCI Composite Container Freight Benchmark Rate).

Nuevas rutas con mayor distancia

Este indicador ha bajado un 0,9% en la última semana y había retrocedido un 3,5% en la anterior. Antonio Preckler, adjunto al director de Operaciones de Pymar -la sociedad que agrupa a los astilleros privados- recuerda que los costes del transporte marítimo se habían disparado en enero porque los barcos tienen que bordear África "para evitar la zona de riesgo del mar Rojo y el golfo de Adén".

Según Preckler, ese cambio de ruta "incrementa en más del 30% los tiempos y las distancias a recorrer". En el caso de los barcos que han optado por mantener la ruta habitual, a través del Canal de Suez, los seguros se han encarecido. Preckler señala que, a pesar de los descensos registrados en las últimas semanas, los fletes se sitúan "cerca de un 180% por encima de los valores previos a la crisis".

En su opinión, los precios se mantendrán en el rango actual "sin grandes variaciones durante las próximas semanas, siempre y cuando no se produzcan novedades de seguridad en la zona". La secretaria general de la Asociación de Cargadores de España (ACE), Nuria Lacaci, apunta que los precios alcanzados en enero "no se podían sostener" porque eran demasiado elevados.

En su opinión, las navieras habían aprovechado el conflicto en la zona del mar Rojo para actualizar las tarifas. No obstante, Lacaci subraya que las bajadas de los fletes "deberían ser aún más pronunciadas" porque los precios no reflejan adecuadamente los costes de las navieras. La secretaria general de ACE destaca que la subida de los fletes no es el único efecto negativo derivado del conflicto en el mar Rojo que deben soportar los cargadores.

Además, los envíos tardan más, las entregas son menos predecibles y los cargadores se encuentran con la imposibilidad de llegar por mar a algunos destinos, como los puertos de India. Los cargadores son fabricantes o proveedores que embarcan mercancías en un puerto para que sean transportadas a otro.