Cotización a la Seguridad Social durante la excedencia voluntaria o por cuidados

Muchos trabajadores optan por solicitar una excedencia en su empresa para hacer frente a situaciones personales o asumir responsabilidades como el cuidado de un hijo menor de tres años o de padres enfermos. Esto permite que los empleados puedan suspender de manera temporal su contrato para poder conciliar esta nueva causa.

Este permiso es muy diferente a los de maternidad o paternidad, que están marcados por la ley durante 16 semanas, y para adquirirlo será necesario cumplir con ciertos requisitos, por lo que no todos los empleados tendrán acceso a ello.

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es que ese periodo de inactividad no siempre se considera como tiempo cotizado. Esto se debe a que las empresas no tienen obligación de declararlo ante la Seguridad Social, por lo que podría afectar al futuro de la jubilación del empleado. Veamos las excepciones y situaciones a tener en cuenta según cada tipo de excedencia.

Excedencia por cuidado de hijos o familiares

Todos los trabajadores que lleven más de un año en la empresa pueden solicitar este permiso por cuidado de hijos menores de tres años, incluida la adopción o el acogimiento, o por atención de familiares de hasta 2º grado que no puedan valerse por sí mismos.

El plazo de este tiempo de inactividad debe ser entre cuatro meses y cinco años, y en caso de haberlo disfrutado previamente tendrán que pasar cuatro años desde el final de la excedencia anterior. Aunque hay excepciones, cuando se trata de cuidado de los hijos no podrá ser superior a 3 años y para otros familiares debe ser de como máximo dos años.

En estos casos la empresa no tendrá obligación de cotizar por el trabajador en la Seguridad Social pero sí se considerará para tener acceso a ciertos subsidios. Cuando se trate del cuidado de menores se tendrá en cuenta como tiempo efectivo para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y supervivencia o maternidad y paternidad. Esto se debe a que se entiende que el trabajador ha estado en una situación asimilada a alta aunque no cotizase.

En las situaciones de cuidado de familiares el primer año de dicha excedencia será considerado como cotización efectiva a la hora de pedir las prestaciones anteriormente mencionadas.

Excedencia voluntaria o forzosa

No todos los permisos se deben a cuestiones familiares, también se contemplan causas personales. Cuando sean voluntarias no se tendrá en cuenta como periodo cotizado a la hora de pedir una prestación y, al igual que en el resto, la empresa no tendrá obligación de declararlo.

Asimismo, cuando son forzosas, es decir, cuando el empleado debe abandonar su puesto por ser elegido como cargo público o designado para funciones sindicales, tampoco habrá obligación de cotizar. Aunque en este caso, al incorporarse a una nueva función, empezará a cotizar por la misma.

Una vez se termine esta excedencia, el trabajador tendrá derecho a reincorporarse en la empresa en un puesto similar o preferencia para futuras vacantes. Mientras que durante el primer año las compañías tendrán que reservar ese puesto por obligación.