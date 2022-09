Las cotizaciones de los becarios estarán bonificadas casi al 100% por el Estado

La cotización de los becarios a la Seguridad Social tendrá una exoneración "casi completa", según ha declarado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el marco de las negociaciones para el nuevo estatuto. El ministro ha explicado que la Seguridad Social ya llevó este planteamiento a la mesa hace tiempo y que ahora tienen que ponerse de acuerdo "en otros ámbitos", en alusión a empresas y entidades como las Universidades.

"Lo importante es que los becarios tengan derecho a cotizar (...) antigüedad y que no suponga coste para las entidades involucradas", ha subrayado Escrivá que ve el acuerdo "muy cerca" pero ha insistido en que si se retrasa "no es por Inclusión". El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales abrieron el pasado mes de abril la negociación para elaborar el Estatuto del Becario, una regulación que busca proteger los derechos de las personas que realizan prácticas no laborales. La intención del Gobierno era tenerlo aprobado antes del verano pero la mesa sigue abierta a la espera de consensuar un acuerdo con todas las partes.

En cuanto al último informe del Banco de España sobre el periodo de cómputo para la jubilación, el ministro ha insistido este lunes en que se va a cumplir con el Pacto de Toledo y con el hito con Bruselas y que, en ningún caso, "va de recorte de pensiones". Escrivá ha explicado que esta tarde una comisión de funcionarios de la Unión Europea se reúne con funcionarios de la Seguridad Social para evaluar los hitos de la primera mitad de este año, entre los que están la reforma de los autónomos y la ley de planes de empleo.