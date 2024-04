Crisis en los cítricos: "Se están podando muchos árboles con los limones encima"

España es el sexto productor y el primer exportador de cítricos frescos a nivel mundial. En concreto, según el 'Informe Interactivo de Comercio Exterior' del Ministerio de Agricultura', España exportó limones durante 2023 por un montante de 798,86 millones de euros y, en naranjas, se vendió al exterior por valor de 1.203,32 millones de euros. Todo ello, frente a unas importaciones de 70,44 millones de euros y 188,40 millones, respectivamente. Sin embargo, nuestros dos cítricos estrella atraviesan dos situaciones complejas: El limón, según organizaciones agrarias como Asaja y UPA, está impactado por una fuerte sobreoferta que ha hundido los precios en origen y obligado a muchos citricultores a dejar en el árbol hasta 400 millones de kg. Mientras que, en el caso de la naranja, a pesar de la merma de producción por las altas temperaturas su valor en origen cae. En ambos casos, cada vez es más palpable la competencia de terceros países como Egipto, Sudáfrica y Turquía.

"Tras dos años buenos los fondos de capital riesgo han visto oportunidades de inversión en nuevas producciones, que ahora empiezan a recoger", explica el responsable del sector del limón y el pomelo de UPA, Antonio Moreno, en conversación con 'La Información'. Las organizaciones agrarias mencionadas calculan que entre 300 y 400 millones de kg de limón se van a quedar en los árboles. En una línea similar se pronuncia el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien asegura que "se están podando árboles con los limones encima. Es un caos, una ruina". Lo que también atribuye a la "sobreoferta", tras dos campañas más justas "por unas condiciones climáticas más favorables" y, señala, hacia una bajada del consumo por el episodio inflacionista de los últimos meses. "Estamos en cantidades por debajo de prepandemia debido a la subida de precios de la fruta", ha destacado el presidente de Asaja Alicante.

En concreto, Moreno (UPA), estima que la producción limonera este año se situará en 1,45 millones de toneladas frente a 1,1 o 1,2 millones habituales. Agricultura estimaba en septiembre una producción de más de 1,16 millones de toneladas para la campaña 2023-2024. Lo que es un 28% más que en la anterior y un 13% por encima de la media de los últimos cinco años. "Esto es muy complicado de manejar y tampoco hay mucha posibilidad de crecimiento", apunta Moreno en referencia a las exportaciones. En este sentido, restalta que desde la Interprofesional del sector Ailimpio han implsado muchas campañas de promoción que les ha permitido "incrementar las exportaciones un 2 o 3% algún año".

La anómala campaña de la naranja: Tanto Andreu (Asaja Alicante) como Moreno (UPA Murcia) coinciden en que las expectativas no se están cumpliendo. En concreto, ya que a una menor producción - en el aforo de cítricos para 2023/2024 realizado por Agricultura se estimaban 2,643 millones de toneladas, lo que resultaba una merma del 8,2% respecto a la anterior campaña - se preveía unos precios en origen más elevados. Sin embargo, señala el responsable de Asaja, la competencia de las importaciones de países terceros como Egipto está teniendo mucho que ver con los bajos precios en origen a pesar de una cosecha mucho más reducida. La lonja de cítricos de Valencia apenas ha registrado actividad esta última semana y, en la de Córdoba, variantes como la Lane Late se mueve en precios en origen de entre 0,20 y 0,27 euros/kg. Mientras que las naranjas destinadas a la industria no superan los 0,22 euros/kg. El representante de Asaja sitúa los costes de producción entre 0,4 y 0,5 euros/kg.



"Nos están pisando los talones" , señala el representante de Asaja sobre cítricos como la naranja donde el liderazgo de España en el mercado europeo se ve amenazado por países como Egipto que comparten hemisferio. Además, añade Andreu, con la crisis del Mar Rojo el mercado comunitario se convierte en su principal destino. El año pasado el país de los faraones exportó a la UE 463.631 toneladas seguido muy de cerca por Sudáfrica (398.910 toneladas). Muy atrás quedan naciones como Zimbabue (41.003) y Turquía (25.587)

Sobre las exportaciones, Moreno recuerda que las producciones de nuestros principales países competidores en el limón (Sudáfrica y Argentina) "no se solapan" como en el caso de la naranja e insta a aumentar los controles en frontera contra plagas como la 'mancha negra'. El representante de UPA critica que, a pesar de disponer de un contrato homologado, "en una situación de debilidad hay abusos" y lamenta que no se puedan "reflejar" en los contratos los destríos (descartes) " a través de una adenda en los contratos para que sean frutos de la negociación no unilaterales".

En este sentido, ve imposible que con unos costes de producción de alrededor de 0,25 euros/kg se pueda vender a apenas 8 céntimos por kilo y, muchos citricultores, optan por dejarlas en el árbol. Todo ello, asegura el representante de UPA, a pesar de que la industria del zumo para bebidas y refrescos aumentó el año pasado su capacidad de venta. Por este motivo, desde UPA proponen al Ministerio de Agricultura "una extensión de la norma". Es decir, que todos los productores dejen de comercializar un porcentaje determinado de su producción para proteger a las pequeñas explotaciones.