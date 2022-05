"Hay que hacer 60 horas para cobrar bien": camareros frente al abuso laboral

"Yo tuve esa experiencia y, si tengo la posibilidad, no pienso volver a trabajar en hostelería". Con estas contundentes palabras resumía Isabella su experiencia en este sector, una joven de 27 años afincada en Barcelona que estuvo en la temporada de verano de 2016 trabajando como camarera en una marisquería de Calpe (Alicante). Su caso, como el de multitud de personas, pasó por un abuso de las condiciones laborales a las todavía hoy tienen que enfrentarse los empleados de la hostelería, especialmente en momento un clave del año, como es la temporada de verano.

Uno de los problemas que tiene que soportar un gran parte de los trabajadores dedicados a este sector son las jornadas laborales. Pese a que en los contratos lo pactado esté limitado 40 horas semanales, estas cifras quedan muy lejos de la realidad que viven los camareros. "Cuando empecé tenía clara la hora de entrada, no la hora de salida", ha señalado la joven valenciana a La Información.

"Todos criticaban esa situación, pero en ese momento era lo que había"

Pero su caso, como decíamos, no es único que está afectado por este abuso. Adrián, de 29 años, lleva más de una década empleado en diversos establecimientos hosteleros también de la costa levantina. "Cuando yo empecé, trabajaba 14 horas diarias todos los días. Cobraba mejor que ahora, pero echaba muchas horas y no tenía vida. Era muy sacrificado, demasiado". Su primer verano en el sector lo pasó sin descanso. Asegura que no tuvo ni un día libre durante los tres meses que dura esta temporada alta: "Todos criticaban esa situación, pero en ese momento era lo que había".

Problemas con el sueldo

Otro motivo que ha puesto en pie de guerra a los trabajadores del sector es el salario. Multitud de ellos critican que el sueldo que perciben a final de mes es muy bajo en comparación a las horas que hacen. Además, una parte de los empleados también detalla que una fracción de este salario viene en pagos en B. "Sabía que el salario eran unos 1.100 euros o así, pero ni cobraba horas extra, ni nada", ha criticado Isabella. Al menos estaba dada de alta en la Seguridad Social, dice ella, "que mucha gente ni eso".

"Si quieres volver a cobrar esos sueldos, en vez de 40 horas tienes que hacer 60 a la semana"

Tampoco las cobraba Adrián: "Me pagaban lo que ponía en la nómina, que eran unos 1.200 o 1.300 euros por la jornada, pero en negro me pagaban el resto. Igualmente, no me pagan horas extra como tal. No estaban apuntadas, era todo en negro", ha explicado. Sin embargo, con el tiempo ha visto como su sueldo se reducía a la par que ganaba experiencia. Según explica él, esto se debe a que ha ido buscando restaurantes que cumplían más con el horario marcado. "Si quieres volver a cobrar esos sueldos, en vez de 40 horas tienes que hacer 60 a la semana", ha advertido el joven.

Las posibles soluciones

Ambos celebran que esta burbuja de precariedad haya explotado y se hayan hecho públicas las condiciones laborales a las que tienen que enfrentarse los trabajadores del sector. Por su parte, Isabella se alegra de que la gente se haya plantado frente a los empresarios: "Gracia a Dios, la gente se ha hartado. Estamos cansados de que nos exploten".

"No encuentran gente porque quieren que eches un montón de horas y te las van a pagar en negro. La gente a no está dispuesta a eso como estaba antes"

"No encuentran gente porque quieren que eches un montón de horas y te las van a pagar en negro. La gente ya no está dispuesta a eso como estaba antes", ha aclarado Adrián. Para ambos, la solución pasa por un revisionado de las prácticas que tienen los empresarios y una mejora salarial. Posición que coincide con la del consejero de Colegio de Economistas de Madrid, Rafael Pampillón.

El profesional ha vaticinado un verano de éxito para el sector, después de los datos observados durante la Semana Santa. "Va a haber un verano con más turismos extranjero, debido a que el euro está depreciado respecto al dólar y eso es un atractivo para los ciudadanos americanos y de otros países".

"Los empresarios tendrán que pagar más para encontrar a trabajadores"

Pampillón habla de un desajuste entre la oferta que viene desde los trabajadores y la demanda requerida por los empresarios. Además, destaca la importancia que va a tener la inflación a la hora de resolver este conflicto. Sin embargo, para el economista, la solución pasa por una subida de los salarios: "Al final la gente tiene que trabajar para ganar dinero. Los empresarios tendrán que pagar más para encontrar a trabajadores".