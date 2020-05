La crisis suma 282.891 parados más en abril y destruye 947.896 empleos en total

La crisis sanitaria y económica del coronavirus dejó otros 282.891 parados más en abril, la segunda mayor subida del paro en un mes desde la registrada en marzo, que batió todos los récord históricos. Con este dato, la cifra total de nuevos desempleados durante la pandemia se eleva entre marzo y abril a más de medio millón, teniendo en cuenta que el paro en marzo había subido en más de 300.000 personas. Por su lado, la Seguridad Social ha perdido ya 947.896 afiliados desde el 12 de marzo, cuando se alcanzó el pico de cotizantes previo a la declaración del estado de alarma. El balance global que dejan los datos aportados hoy por los Ministerios de Trabajo e Inclusión es desolador para el empleo.

Hay que recordar que el paro en marzo había subido en 302.365 personas, el máximo en un solo mes desde que hay registros, y la afiliación media se había reducido en 243.469 ocupados con respecto a febrero. Si bien el dato más representativo para medir el impacto en el mercado laboral de la declaración del estado de alarma a mediados de mes, los afiliados a 31 de marzo, mostraba un desplome de 833.979 cotizantes respecto a finales de febrero. Es más, desde el 12 de marzo, el pico más alto de afiliación alcanzado en el mes, el hundimiento fue de 898.822 personas cotizantes.

Mientras, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el último día de abril fue de 18.396.362, lo que supone que el sistema registró 49.074 afiliados menos que a día 1. Este dato contrasta con el retroceso de 833.979 afiliados que se produjo durante marzo. Por su parte, el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.458.667, lo que representa un descenso de 548.093 ocupados con respecto a la media de marzo.

El Ministerio que dirige José Luis Escrivá señala en una nota que para medir el impacto de la crisis del coronavirus en el empleo es preciso fijarse en en esos 49.074 afiliados menos y no en los 548.093, porque la variación media de la afiliación "no refleja con rigor lo ocurrido en el conjunto del mes". Hechas las aclaraciones, apunta a "una cierta estabilización del empleo", si bien estos datos echan por tierra las últimas previsiones hechas en público tanto por Escrivá como por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, donde aseguraban que el mercado laboral estaba creando empleo en abril (hablaban de más de 20.000 puestos de trabajo en las primeras tres semanas del mes).

Afectados por ERTE

En cualquier caso, la cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo alcanzó en abril las 5.197.451 personas, lo que se traduce en un incremento interanual del 136,56% y supone un récord histórico de prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), que según asegura el Ministerio de Trabajo "ha reconocido la práctica totalidad de prestaciones por ERTE que han llegado durante el mes de abril". Lo cierto es que en marzo había 2.109.487 beneficiarios y la Seguridad Social estima 3.386.785 afectados por expedientes hasta abril.

Los datos que maneja el Ministerio de Inclusión son los siguientes: en estos momentos en torno al 25% de los afiliados en el Régimen General están afectados por un ERTE, es decir, uno de cada cuatro. De ellos, 3.074.462 se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor, la modalidad por la que han optado la mayoría de empresas, que se han acogido a unas condiciones favorables que, tal y como está establecido en estos momentos, finalizarán cuando se levante el estado de alarma. El Gobierno ya trabaja con los agentes sociales para prorrogar estos expedientes en los sectores y comunidades autónomas más afectados.

En este sentido, según las cifras publicadas por Seguridad Social, los sectores donde hay más afiliados en un ERTE son Servicios de Comidas y Bebidas (726.137), Comercio al por menor (448.243), Comercio al por mayor (210.959) y Servicios de alojamiento (206.379). Por su parte, las comunidades donde hay más ocupados en esta situación son Cataluña (678.684), Madrid (566.307), Andalucía (477.392) y Comunidad Valenciana (349.634). Unos datos que hasta ahora no había hecho públicos ninguno de los ministerios del ramo.

Hay que recordar que los trabajadores que se encuentran en situación de suspensión temporal de empleo cobran una prestación del Sepe pero no figuran como parados en las estadísticas, porque se siguen considerando ocupados hasta que se reincorporan a las empresas tras el ERTE. De este modo, tras sumar los 282.891 nuevos desempleados en el mes de abril, que no proceden de los ERTE sino de escisiones de contratos o que son nuevos demandantes de empleo, el total de parados en España alcanza ya la cifra de 3.831.203 personas, no vista desde mayo de 2016.

Todo esto ha provocado que la nómina mensual de prestaciones por desempleo que paga el Sepe, en la que también se incluye el pago de los ERTE, se dispare hasta los 4.512 millones de euros, lo que representa un aumento de 3.976 millones respecto a abril de 2019. El incremento porcentual es del 207,15%. Según afirma el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, "el sistema de prestaciones garantiza la renta del 22% de la población activa".

Los sectores más tocados

Respecto al análisis sectorial, en términos absolutos, la crisis sanitaria de la Covid-19 incide, sobre todo, en el sector Servicios, donde el desempleo se incrementa en abril en 219.128 personas, un 8,76%. En la Industria sube en 26.832 (8,92%), en la Construcción se incrementa en 25.055 (7,84%) personas, en la Agricultura en 4.015 (2,52%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 7.861 personas (2,95%). Mientras, del lado de la afiliación, en el Régimen General sólo se registró crecimiento en Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, con 23.228 afiliados más. La Construcción perdió 89.864 afiliados, la Hostelería, 76.902, y las Actividades Artísticas y de Entretenimiento, 20.702. El Régimen de Autónomos contó con 3.211.267 afiliados medios, tras perder 41.250.

Trabajo destaca en su nota que "pese al confinamiento y a la hibernación de la economía se han firmado contratos". Con cifras, el número de contratos registrados durante el mes de abril ha alcanzado los 673.149, lo que en la práctica supone un desplome mensual de 583.361 contratos, pues en marzo se habían firmado más de 1,2 millones de contratos. Además, cabe destacar que solo el 8,7% de todos los contratos registrados en abril fueron de carácter indefinido, algo más de 59.000 sobre el total.