El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2023: "Está vivo"

Cristina Pedroche vuelve a acaparar todas las miradas por noveno año consecutivo en las Campanadas 2023. De nuevo en la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote, la presentadora cierra el año y su vestido es uno de los secretos mejor guardados de la televisión. Mucho más que el dinero que gana por despedir el año en Antena 3. Esta vez, la vallecana competirá por conquistar a los espectadores con otros rostros que están muy de moda. En La 1, Ana Mena y Jenni Hermoso presentarán junto a Ramón García. Por su parte, Mediaset (Telecinco y Cuatro) ha elegido a Marta Flich y Jesús Calleja. Mientras que en LaSexta estarán Cristina Pardo y Dani Mateo. Pese a ser figuras muy destacada de la televisión, lo cierto es que la expectación que gira en torno al vestido de Pedroche para la Nochevieja puede hacer que, una vez más, arrastre a un mayor número de telespectadores a Antena 3.

La colaboradora de 'Zapeando' cerró la temporada de 'El Hormiguero' y dio algunos de detalles de su vestido de Nochevieja ante la insistencia de Pablo Motos. "A ver el material… es un poco obvio. Josie y yo huimos de la tela, tela no es, no es textil como tal", indico sobre sus gustos y los de su estilista de Nochevieja. Además, ya anticipó que será de un color que no ha utilizado hasta la fecha.

Y siguió dando pistas: "El vestido está vivo, cuando yo me lo quite, podrá seguir moviéndose. Es verdad que este año hay que empezar pronto porque se tarda en poner todo en orden". Y anticipó que el siguiente vídeo en redes sociales sería clave. En el mismo, aparece en plena naturaleza, rodeada de agua y hojas. Con todos estos detalles, podemos hacernos una idea de lo que veremos este día 31 de diciembre, pero el resultado final seguro que sorprende a todos.

El dinero que gana Pedroche por las Campanadas y el precio de sus vestidos

La presentadora es el gran reclamo de la Nochevieja televisiva cada año y por eso es una de las figuras mejores pagadas. En los últimos años, se estima que Cristina Pedroche ganó unos 60.000 euros por las Campanadas, una cifra que podría incluir no solo la última retransmisión del año sino varios de sus compromisos con Atresmedia.

Esta cifra está por debajo del precio que cuestan algunos de sus vestidos. Del que lucirá para inaugurar el 2024 aún no hay detalles sobre la marca ni el precio, pero podemos imaginarnos que será bastante caro teniendo en cuenta otros precedentes.

cristina-pedroche-vestido-2023 Antena 3

Josie aseguró en Zapeando a principios de 2022 que el vestido que la presentadora había lucido días antes de Pedro del Hiero: "Es más caro de lo que puede cobrar Chicote y Pedroche, es lo único que te puedo decir. Suma los dos". Es decir, que estaría en la barrera de los 100.000 euros.

Pocos detalles del precio se han conocido sobre vestidos anteriores. En 2014 debutó en LaSexta con un vestido negro de transparencias de Charo Ruiz y combinó un zapato negro con una deportiva. Ya en Antena 3, confió en Pronovias en 2015, 2016 y 2017. Primero se convirtió en una sirena con más de 20.00 cristales, después lució transparencias, con estrellas blancas, y finalmente, otro mono bordado a mano con hilo de seda, inspirado en un icónico vestido Caraola.

Cada año ha ido arriesgando un poco más con su look y cerró 2018 concienciando sobre el reciclaje. Lució un bikini-vestido cubierto de flores, diseñado por Marta Rota de Tot-Hom. Lo combinó con unos zapatos de vidrio reciclado. En 2019, Pedroche se transformó en una diosa griega vistiendo una escultura realizada por Jacinto de Manuel e ideada por ella misma y Josie.

En 2020, hizo un homenaje a los sanitarios que trabajaron en la pandemia con un vestido de pedrería de Pedro del Hierro.

El 2021 lució el primer vestido expuesto en un museo, Metamorfosis, creado por el fallecido diseñador Manuel Piña hace 30 años. Y por último, cerró 2022 homenajeando a las víctimas de la guerra en Ucrania. Apareció con una capa creada con una tienda de campaña de los refugiados ucranianos y después lució como una paloma de la paz.