Pedroche: "A día de hoy DiverXO pierde mucho dinero, cantidades ingentes"

Cristina Pedroche vuelve a ser el rostro de las campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote. Un año más la aparición de la presentadora en la Puerta del Sol madrileña vuelve a ser una de las cosas más comentadas de la noche de Fin de Año. Y para no faltar a la tradición algunas de las pistas las ha vuelto a dar en El Hormiguero, donde ayer quiso aclarar que con lo que pierde el restaurante DiverXO en un año "se puede comprar una casa", defendiendo la subida de precios del menú de 250 a 365 euros.

Durante su visita al programa de Antena 3 Pedroche tuvo un momento "empresaria" para explicar la decisión Dabiz Muñoz de anunciar desde diciembre la apertura de nuevas reservas para enero ya con el nuevo precio. Ahí confesó que cuando se conocieron ambos "le dije que no podía tener el mejor restaurante del mundo y no tener dinero". Pedroche intentó hacer entender al premiado chef, que ha "tardado tiempo en entenderlo", que "las empresas son entidades únicas y tienen que vivir por sí solas, no vale que otras más pequeñas que están alrededor te vayan ayudando. El dinero no se pasa".

Porque Diverxo "a día de hoy pierde mucho dinero, mucho dinero, cantidades ingentes. Con ese dinero te puedes comprar una casa con lo que se pierde al año". Y esa es la razón por la que desde ahora el menú del aclamado restaurante cuesta más caro. Pedroche tiene claro que es un precio "justo para la calidad y cantidad que se sirve junto a toda la experiencia que se disfruta". Y ya no solamente por tener al frente a Dabiz Muñoz, sino porque "tenemos junto al mejor cocinero del mundo a los mejores trabajadores como por ejemplo Marta Campillo, actual premio nacional de gastronomía. Ese sueldo se tiene que pagar, pero ya no es solo el sueldo y las horas de los que trabajan ahí, que también, sino que la empresa tiene que andar por sí misma".

A pocos días de la esperada noche de las campanadas Pedroche pisó de nuevo el plató de El Hormiguero con un vestido ajustado que simulaba un desnudo integral. "Es la vez que más tapada vengo", decía a Pablo Motos. Sobre lo que nos deparará la noche de Fin de Año dejó claro que este año está dispuesta a darlo todo desde la Puerta el Sol. Pero si su estilismo era de lo más comentado de la noche, Cristina volvía a sembrar la duda con su pelo.

Tras emitirse el vídeo promocional de las Campanadas de Nochevieja en el que la presentadora aparece cortándose el pelo y dejando caer que se lo rapa, Pedroche le explicaba a Pablo Motos: "Esto es una peluca pero no se nota porque es de las buenas. No quiero que se sepa lo que hay aquí debajo y la gente sepa lo que va a pasar... Este año pasan más cosa alrededor y no solo es el vestido, ha pasado una cosa en el mundo cabeza... Se verá nada más conectar por la noche". Y otra pista el vestido no es un vestido ni está hecho de tela. Tampoco importa si engorda algún kilo porque "no es nada ajustado. Puedo coger hasta 10".