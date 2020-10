Cs está abierto a negociar un plan fiscal pero no a la subida masiva de impuestos

Ciudadanos no pondrá líneas rojas para empezar a negociar los Presupuestos Generales de 2021 y se muestra abierto a estudiar la propuesta fiscal que le presente el Gobierno de coalición siempre que no contemple subidas "masivas" de impuestos o que afecten a trabajadores y autónomos.

Fuentes parlamentarias de Ciudadanos han señalado a EFE que el Gobierno debería ponerse a trabajar ya con los partidos políticos para avanzar en unos presupuestos que son urgentes y ha lamentado que el Ministerio de Hacienda todavía no les haya presentado ninguna propuesta.

Tras aprobarse esta semana un techo de gasto histórico (196.097 millones de euros) con una previsión de déficit del 7,7 % del PIB en 2021, el siguiente paso sería su debate en el Parlamento, junto con el Acuerdo de apreciación de que existen circunstancias excepcionales que permiten suspender las reglas fiscales.

Sin embargo, este límite de gasto no financiero o techo de gasto no está en el orden del día del Pleno del Congreso de la próxima semana y fuentes del Gobierno apuntan a que no será debatido en esas fechas.

A este hecho se suma que todavía está sin cerrar la propuesta presupuestaria y, sobre todo, fiscal, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, llevan negociando desde septiembre.

Admitirá cambios

"Está ultimándose", señalaba Montero en una entrevista a EFE en la que avanzaba que no será un documento cerrado y que podría modificarse durante las negociaciones con los partidos políticos ya que para sacar adelante los Presupuestos hay que garantizarse apoyos suficientes.

Lo cierto es que mientras las formaciones que apoyaron la investidura ven con buenos ojos un aumento de la carga impositiva a las rentas más altas y a la filosofía de Hacienda de que "pague más el que más tiene", Ciudadanos no es partidario de grandes subidas de impuestos, sino más bien de retoques que en ningún caso impacten en trabajadores y autónomos.

En este sentido, fuentes parlamentarias de este partido han incidido en que toda subida de impuesto debe estar respalda por expertos en la materia o informes que acrediten su necesidad y no responder a objetivos "ideológicos".

"Una subida del diésel afecta a la clase media, igual que las subidas del IVA de la sanidad privada o de la educación, que penalizaría a las actividades de muchos autónomos, como fisioterapeutas o dentistas", han advertido al tiempo que puntualizan que "sin ver un papel es difícil analizar nada".

La formación naranja tiene claro que no apoyará cargas impositivas que puedan fomentar la economía sumergida, pero si se muestra abierta a analizar recomendaciones como las de la AIReF que piden revisar por ejemplo las bonificaciones de los planes de pensiones privados, porque "detrás hay un estudio que lo argumenta con datos".

Por otra parte, la ministra de Hacienda ha señalado recientemente que los "ajustes" fiscales que planteará a los partidos no "espantará" a ningún partido político, "tampoco a Ciudadanos", por lo que parece probable que no haya cambios fiscales profundos en el Impuesto de Sociedades.

Con respecto al IRPF, el acuerdo programático del Gobierno de coalición contemplaba una subida de dos puntos a las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. También que el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementaría en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

No obstante, fuentes cercanas a la negociación han explicado a EFE que estos tramos se están modulando y que podrían ser modificados, toda vez que tocar este impuesto no está en línea con la premisa de Ciudadanos, que tradicionalmente ha abogado por bajarlo y no por subirlo.

"Antes de tocar impuestos habría que analizar una racionalización del gasto para que sea más eficiente", reiteran desde la formación que lidera Inés Arrimadas al tiempo que avisan de que aunque se suspendan las reglas fiscales habría que establecer una senda de déficit y unos objetivos a medio o largo plazo "para controlar el déficit y converger con Europa"